環團盼設氣候公民訴訟專章 能源辦：待立院討論

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（中央社記者張雄風台北20日電）行政院會預計明天討論氣候法修法草案，環團持續提出希望納入氣候公民訴訟專章訴求。行政院能源辦副執行長林子倫今天表示，現階段有很多版本，最後都會進到立法院討論、決定。

行政院環境保護署去年10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

環境權保障基金會認為，環保署多次對外溝通的過程中，對於氣候公民訴訟的納入始終持保留態度；但氣候訴訟已經是世界趨勢，過往在德國、法國、荷蘭等許多國家都已有人民勝訴的案例。

基金會舉例，如荷蘭環境組織Urgenda控告荷蘭政府的氣候訴訟，成功促使荷蘭提出更進步的減量目標，這不僅是全球第一次由法院強制要求政府修正減碳目標的案例，也是一個非政府組織（NGO）協助政府推動氣候變遷政策的經典案例。

基金會強調，氣候公民訴訟並非洪水猛獸，僅是末端人民監督行政作為，並達成政策完整溝通的一種形式，因此在修訂氣候法的這個關鍵時期，更應基於公民監督決策的精神，將氣候公民訴訟納入，才不致錯失機會而落後於各國環境公民參與的進程。

關於氣候公民訴訟的議題，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫告訴中央社記者，預計明天「氣候法」草案就會在行政院會討論，現階段本來就有不同的想法，在行政院內討論了一個版本，有一個基本的態度，希望能趕快送到立法院討論、處理，相信在立法院最後還會有綜合的意見，也尊重立法院最後的決定。

林子倫強調，2050年淨零排放是難得的歷史機會，全世界有100多個國家都動起來，這是30年尺度的工程；台灣有氣候法修正，能有政府、民間利害關係人的討論機制，先計畫好再上路，並維持調整的動態。（編輯：張雅淨）1110420