30人以上單位1移工確診 須報勞政機關啟動應變

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勞動部22日宣布，只要30人以上事業單位有1名移工確診，或事業單位有10名以上移工確診，就須立刻通報勞政機關、啟動應變。圖為楠梓科技產業園區移工接受採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）移工群聚確診頻傳，勞動部今天宣布移工重大確診應變措施，只要30人以上事業單位有1名移工確診，或事業單位有10名以上移工確診，就須立刻通報勞政機關、啟動應變。

勞動部發布「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」，建立疫情通報、疫調、提供隔離者關懷服務、雇主及仲介公司應配合事項等程序，以利雇主、仲介公司、地方政府得以遵循辦理相關防疫工作。

發展署表示，移工重大確診應變措施的適用對象，包含單一廠場員工人數達30人（含）以上只要有1名移工確診，或是單一廠場移工確診人數達10人（含）以上，當適用對象符合應變措施啟動條件時，就應由防疫長、防疫管理人員或其他指定人員，立即通報地方勞工主管機關。

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發展署指出，後續發展署及所屬各地分署將視案情需要派員前往協同地方政府、雇主或仲介公司處理相關防疫工作，包含協助安排確診者隔離或安置、就醫採檢及交通接送，補助及調度多國語疫調人力，向雇主確認防疫期間薪資給付及移工所需飲食或基本生活物資提供，並由各地分署主動提供防疫物資包、啟動關懷服務，運用多元宣導管道進行防疫宣導等。

另外，因應桃園地區再傳移工群聚確診事件，發展署表示，今天已立即啟動移工重大確診應變措施，由發展署署長蔡孟良率桃竹苗分署及相關人員前往移工宿舍，與桃園市政府勞動局、雇主及仲介公司代表等人員，現場實地核查廠內移工相關防疫事務，確認移工宿舍公共區域已全面清消，確診移工安排隔離，辦理移工疫調及安排PCR採檢，並提供150份防疫防疫物資包給雇主轉交移工。（編輯：管中維）1110422