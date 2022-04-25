台大徵求校長候選人 任職期間不可兼任政黨職務

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（中央社記者許秩維台北25日電）台大今天公告，即日起對外徵求校長候選人，台大校長候選人應符合教育人員任用條例、國立大學校長任用等相關規定，且須承諾擔任校長期間，不兼任政黨職務。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大校方隨後啟動校長遴選作業，今年2月選出遴選委員會中的18席委員，加上教育部遴派3名委員，合計21名遴選委員，負責台大校長遴選作業。

台灣大學校長遴選委員會今天於台大官網公告，即日起對外徵求新任校長人選，有意推薦的個人或團體，可至台大官網「校長遴選」專區下載表件，並於6月27日下午5時前（以送達台大收發單位為準）將資料以掛號、快遞郵件或專人寄（送）達台大校長遴選委員會。

台大校長候選人的資格條件有3項，應符合教育人員任用條例等相關法令規定；推薦校長人選前，應先經被推薦人書面同意；被推薦人應符合國立大學校長任用相關規定，並具備高尚品德及學術成就、教育理念及行政能力、處事公正並超越黨派利益等條件；校長被推薦人須承諾，擔任校長職務期間，不得兼任任何政黨職務。

台大校長遴選委員會指出，台大校長候選人的推薦方式有4種，中央研究院院士、國內外教授、副教授、研究員、副研究員（含退休）20人以上連署可推薦1人；各學術專業學（協）會，經該會正式議決可推薦1人；台大校友總會、各地區校友會、學生會、研究生協會，經該會正式議決可推薦1人；台大校長遴選委員會委員可主動推薦，每5人以上連署可推薦1人。

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推薦者應向台大校長遴選委員會提供被推薦人的個人基本資料、學歷、經歷、著作目錄、榮譽事蹟與成就，並說明推薦理由。

6月27日截止收件後，台大校長遴選委員會預計7月中旬召開會議，7月下旬至8月上旬與候選人相關人士進行訪談，8月中下旬舉行治校理念說明會，8月下旬或9月上旬辦理校務會議推薦投票，9月中下旬與候選人面談，之後選出新任校長。（編輯：張雅淨）1110425