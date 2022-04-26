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台科大生發揮實作特長 打造電動賽車進軍國際賽

2022/4/26 10:44（4/26 11:11 更新）
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台灣科技大學學生成立方程式賽車研究社，集結不同背景領域的成員一起打造電動車，目前已完成測試版車架，預計2023年9月到日本參與Formula SAE Japan國際賽事。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年4月26日
台灣科技大學學生成立方程式賽車研究社，集結不同背景領域的成員一起打造電動車，目前已完成測試版車架，預計2023年9月到日本參與Formula SAE Japan國際賽事。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年4月26日
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（中央社記者許秩維台北26日電）台科大學生自發性組成車隊，發揮實作精神和特長，目前已完成測試版車架，預計今年8月先參加台灣聯賽，明年進軍國際電動車賽車競賽。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大成立智慧電動車研發中心，統整校內機械、電機、電子團隊的資源與能量，橫跨車輛運動控制、人工智慧與深度學習運於智慧自駕感知、電動車設計、馬達設計、智慧電能管理等軟硬體領域，將現有研究能量和電動車產業界需求接軌。

台科大智慧電動車研究中心主任陳亮光表示，台科大與正崴、東元、財團法人車輛中心等單位都有多年的產學合作計畫，透過不同的合作模式，讓產業需求跟學校教學研究更同步，也訓練學生在電動車領域的關鍵能力，培育產業人才。

台科大除了整合校內電動車研究能量外，台科大學生陳柏華也成立方程式賽車研究社，號召學生一起打造電動車，預計2023年9月到日本參與Formula SAE Japan國際賽事。

Formula SAE Japan學生方程式賽車競賽日本站，吸引各國頂尖大學組隊參加，優秀的學生團隊也會受到業界關注。賽事分為靜態與動態評比，學生設計的賽車須經過營銷報告、成本報告、設計報告、直線加速賽、耐久賽等項目評估。

技能賽板金選手出身，擁有電銲甲級證照的陳柏華，從小對機械原理、結構設計、機械製圖等領域很有興趣。陳柏華指出，台科大有許多技職競賽選手、發明展得獎高手，還有機械、電力控制等理論基礎強的學生，希望整合不同領域的同學，打造台科大第1個車隊，挑戰國際競賽。

台科大現有車隊分4個組別，分別為電力組、車體組、底盤組及行政組，已有技職賽選手、發明獎得主和台科大師生加入，並由台科大工學院院長陳明志指導。

陳柏華提到，目前團隊集結超過10名不同背景領域的成員，除了打造賽車，與業界人士交換實務經驗，也需要尋找業界資源來籌措經費，目前已完成測試版車架，預計今年8月先參加台灣聯賽，讓台科大首台電動方程式賽車初登場。（編輯：陳政偉）1110426

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