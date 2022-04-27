堅守疫情重症收治崗位 林口長庚護理長獲模範勞工

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）COVID-19疫情持續近3年，林口長庚護理長馮葶憶在疫情嚴峻期間就主動擔任重症病人收治專區護理長，協助成立專責病房、帶領護理團隊堅守崗位，獲得全國模範勞工殊榮。

勞動部今天舉行111年模範全國勞工表揚典禮，表揚56名獲獎者，包含傳統製造業、高科技產業、醫療產業、民生服務業、不動產經紀人、按摩師傅、工會領導幹部等。

今天頒獎典禮由行政院長蘇貞昌親自出席一一頒獎給受獎者，蘇貞昌致詞表示，勞工朋友是國家經濟發展進步的動力，也感謝在模範勞工背後支持與付出的家人們，在疫情衝擊下，全世界遭受嚴重打擊，但台灣創下了11年來經濟最高成長率，就是因為有優秀勞工的貢獻。

56名獲獎者中，其中一名為林口長庚護理長馮葶憶，她在疫情嚴峻期間就主動擔任重症病人收治專區的護理長，並協助成立重症專責防疫病房、帶領團隊規劃隔離措施及收治動線等。

馮葶憶回憶，去年5月23日因應疫情，醫院開設了專責病房，她與她帶領的護理團隊當天只是先到醫院確認環境設備，但沒想到當天下午就又升3級警戒，下午就立刻收到了病人，當天忙到晚上12時才回家。

馮葶憶說，後來將近2、3個月每天都過著早出晚歸的生活，期間調派近百名護理人力，而她身為護理長，工作不只是把病人照顧好，還需要照顧護理團隊的生理及心理狀態等。

不過，雖然工作繁重，但馮葶憶也說，家人給了他很大的支持，像是從來沒有因為她的工作而拒絕她回家，兒子也曾寫卡片說，「我知道媽媽很忙，很晚回家，因為她都是在照顧比我更需要她的病人」。

馮葶憶謙虛表示，能夠獲得模範勞工，有賴家人的支持以及護理團隊不離不棄的相挺，讓她可以無後顧之憂堅守工作崗位。（編輯：陳仁華）1110427