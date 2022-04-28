嘉義長庚中醫科預防COVID-19研究 獲國家新創獎

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義長庚醫院研究團隊發現本土茶葉及中藥材內含多種可抑制COVID-19病毒增生成分，除在國際醫學期刊發表4篇論文，並萃取製成淨口液，獲得國家新創獎認證。

嘉義長庚醫院今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，中醫科副教授吳清源與耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭、中醫科主任楊曜旭、藥劑部主任林育昰等人合作，針對COVID-19病毒傳染機制研究成果，獲得國家新創獎認證。

吳清源告訴中央社記者，COVID-19病毒包括原始株與變異株如Omicron，都利用表面棘蛋白與人類細胞上的接受體迅速結合後而感染人體，造成嚴重疾病。

吳清源說，口腔黏膜含有豐富的棘蛋白接受體，是病毒重要感染途徑之一，若能直接抑制口腔的棘蛋白接受體，不論對於原始株或變異株都能產生保護作用。

吳清源說，研究團隊利用特殊技術從本土發酵過的茶葉及中藥材萃取可抑制病毒的成分製成淨口液，臨床研究發現可顯著減少口腔黏膜細胞中棘蛋白接受體表現。

另外，在細胞暨動物試驗上均發現可抑制肺腎組織中棘蛋白接受體的表現，亦可阻斷多種變異株病毒棘蛋白與接受體結合，進而預防病毒感染。

吳清源指出，此項創新研究結果已發表4篇論文在國際SCI專業醫學期刊，供各國科學家參考，去年12月獲得第18屆國家新創獎的肯定。

吳清源表示，淨口液是用於抑制病毒，施打疫苗還是必要，呼籲民眾遵守疫情指揮中心的規定，攜手度過疫情，共創台灣美好將來。（編輯：謝雅竹）1110428