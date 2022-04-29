台鐵5/1停駛 高市加開台1線快線公車、高捷增班

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）因應5月1日台鐵列車停駛，高市府啟動跨運具聯合應變小組及跨域公車路線增班計畫，沿省道台1線加開2條快線公車，往返台鐵南岡山－台南、鳳山國中－屏東站，高雄捷運也增班彈性。

台鐵企業工會發起5月1日不加班活動，表定所有台鐵列車都會停駛，預計只會有臨時列車。高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，為滿足跨縣市旅行民眾的乘車需求，配合中央總體疏運策略和盤點南高屏地區之公共運輸路網結構和特性，進行跨域公車路線增班。

交通局加開「8046支線」、「8048支線」等2條快捷公車。其中「8046支線」是捷運南岡山站往返台南火車站，「8048支線」是捷運鳳山國中站往返屏東火車站。2條快捷公車均行駛省道台1線，中途僅停靠幾個主要公車站，以求快速疏運旅客。

此外，公路總局亦加開0961（高雄－台東）、0962（新左營－台東）、0963（新左營－台東）、0964（高雄－屏東）、0965（新左營－屏東）等5條類火車路線，供民眾自高雄車站、高鐵左營站搭乘往返屏東和台東。

交通局舉例，若民眾想自台鐵高雄車站往北前往台鐵大湖車站，可搭乘捷運至南岡山站，轉乘8046A、8046B、8046支線、8041C，或紅71公車至「大湖火車站」公車站下車。想從台鐵新左營車站往南前往台鐵鳳山車站，則可搭乘捷運至台鐵高雄車站轉乘0964類火車至「台鐵鳳山站」公車站下車，或是搭乘捷運至鳳山站轉乘橘11公車至「台鐵鳳山站」公車站下車。

針對慣用交通軟體的民眾，交通局提醒，也可自行在Google、手機公車動態APP軟體中設定「無火車」選項，進行旅程規劃。

交通局張淑娟局長提醒，因應勞動節當日台鐵列車停駛，民眾可先行上台鐵官方網站「五一勞動節應變專區」查詢相關乘車資訊，以節省旅行時間。並請民眾配合做好防疫、遵從現場服務人員引導上下車，以順利完成旅次。（編輯：黃世雅）1110429