勞動部製作「阿紡洗衣店」影片 致敬百萬勞工

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）五一勞動節將來臨，勞動部今天首映「阿紡洗衣店」勞動節影片，透過洗衣店工作場景刻畫百工百業勞工的日常辛勞，也邀請金曲歌王許富凱演唱主題曲「百樣人」，致敬百萬勞工。

勞動部為了感恩勞工對社會的付出，今天召開「阿紡洗衣店」勞動節影片首映記者會，以洗衣店工作者的工作環境，透過影片中父女互相羈絆的親情，以及各行各業光顧顧客送洗的衣服，刻畫描寫勞工日常工作的辛勞。

勞動部長許銘春於會中表示，勞動部希望透過影片呈現各行各業不同的勞動人生，在洗衣機、烘衣機中，來自各行各業顧客衣服不停地「紡pháng」，象徵百工生活雖起伏波折，卻能周而復始地運轉不停，這也是社會能運轉不停、穩定向前的基礎。

許銘春說，希望透過這支影片向各行各業勞工致敬，感謝勞工堅守崗位、讓台灣經濟快速成長，會持續努力營造讓勞工安穩、安心、安全的勞動環境。

「阿紡洗衣店」影片是由導演羅景壬執導拍攝、知名小說家洪茲盈所創作的故事，影片主題曲「百樣人」則是由創造出許多膾炙人口歌曲的羅恩妮及謝銘祐編曲作詞，並由許富凱演唱。

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許富凱今天也出席記者會指出，他從小的時候，他爸爸就教導他，不管是遇到什麼階層、職業的人都應該尊重及尊敬，因為沒有這些人社會就不能正常運作，就像是掃地工，沒有掃地工就不會有乾淨的街道，所以很開心可以替所有勞工演唱這首歌，也希望大家多替勞工加油。

勞動部表示，「百工人生，轉動一生」，是台灣社會經濟發展的無名英雄，今年希望透過結合文學、音樂與影像訴說勞工朋友的辛勞，表達對每一名勞工朋友最高的敬意。（編輯：陳政偉）1110429