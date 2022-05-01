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新北31處篩檢站現場採檢3日起限快篩陽、有症狀者 其餘網路登記

2022/5/1 16:36（5/1 17:11 更新）
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新北市長侯友宜1日說，3日起，新北31處篩檢站現場掛號採檢，限快篩陽性或有症狀者。圖為新北市板橋區傍晚街頭下班人潮。（中央社檔案照片）
新北市長侯友宜1日說，3日起，新北31處篩檢站現場掛號採檢，限快篩陽性或有症狀者。圖為新北市板橋區傍晚街頭下班人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天說，3日起，新北31處篩檢站現場掛號採檢，限快篩陽性或有症狀者，其餘上網預約登記，並啟動新北滿6歲至12歲國小學童校園接種莫德納疫苗專案。

新北市長侯友宜與衛生局長陳潤秋今天下午在市府舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，侯友宜說，新北今天新增確診個案5810人，居家隔離列管3萬7681人、居家照護中1萬8468人。

侯友宜表示，新北市設置13個社區篩檢站及18家醫院採檢共31處為全國最多，因應快篩試劑實名制上路，且為確保醫療量能，自3日起，各篩檢站現場掛號採檢，限快篩陽性或有症狀者，其餘請上網預約登記。

此外，侯友宜說，3日起，啟動新北市莫德納COVID-19疫苗入校園專案接種作業，陸續安排全新北221所國小、逾20萬名滿6歲至12歲國小學童接種，預計31日前完成。

侯友宜表示，採自願性質接種，提供家長7天以上充分時間評估，可選擇校園集中或合約醫療院所，接種後全校採居家線上授課2日，接種後2週內避免劇烈運動，學生當日施打如有不適即可返家休息，並可續請疫苗假2日，不列入出缺席紀錄。

至於輝瑞BNT兒童疫苗，侯友宜說，新北市將依中央指引及期程辦理，並尊重家長評估與選擇。（編輯：張銘坤）1110501

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