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桃園市17日近10萬戶停水11小時 影響範圍看這裡

2022/5/2 11:52（5/2 12:31 更新）
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台水公告，17日上午8時至晚間7時施工，龍潭、大溪、八德、復興及平鎮區停水，影響達9萬3468戶。（圖取自台水網頁water.gov.tw）
台水公告，17日上午8時至晚間7時施工，龍潭、大溪、八德、復興及平鎮區停水，影響達9萬3468戶。（圖取自台水網頁water.gov.tw）
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程」，預計於5月17日上午8時至晚間7時施工，影響龍潭、大溪、八德、復興及平鎮區，停水戶達9萬3468戶。

桃園市政府經濟發展局上午發布新聞稿，受台水公司辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗工程」，停水區域涵蓋龍潭區、大溪區全區，復興區三民里，以及八德區的福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里。

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另外還有平鎮區的金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東（西）路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 239、573、659、679 巷、新安里、東勢里、龍南路 654、666 巷、平等路（平東路至東光路）、建安里、福林里。

經發局表示，停水時間從17日上午8時至晚間7時共11小時，民眾可預先儲水，也提醒民眾在停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後，如仍無水可用，可通知自來水公司或經濟發展局協助，有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。（編輯：方沛清）1110502

（中央社製圖）
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