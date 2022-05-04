早安世界》新增確診破2萬 25中重症5人死亡 入境檢疫9日起改7+7

新增確診破2萬 25中重症5人死亡 入境檢疫9日起改7+7

國內3日新增2萬3102例COVID-19本土病例，這是疫情兩年多來台灣單日確診人數首次破兩萬，有5人染疫病逝，創今年單日新高，不治的病患年齡介於70至90歲之間，皆有慢性病史，且都未曾接種。今年迄今累計23人因感染COVID-19死亡，其中半數以上未接種疫苗。雖然疫情升溫，但管制措施持續鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自9日零時起，入境檢疫天數縮短為7+7，即7天居家檢疫、7天自主健康管理，入境者須接受PCR檢測，第7天檢疫期滿要再做一次快篩，此外，指揮中心規劃針對接種3劑疫苗民眾的接觸者取消居家隔離的規定。陳時中表示，希望疫苗追加劑覆蓋率可以更高，如此便可進一步放寬防疫限制。（看完整報導）

口服藥2萬份配至核心藥局供應居家患者 台中台北推檢測看診便民措施

疫情揮中心3日表示，依最新規劃預計5日配送2萬人份口服藥至各縣市核心藥局存放，由居家照護團隊和診所遠距開藥後，由藥局送藥到宅，或由病患家人代領，開立處方與領藥的具體模式預計本週推出。另外，台北市因應疫情升溫增設篩檢站，位在北投士林科學園區的「車來速」篩檢站4日起讓民眾可以開車、騎車或走路前往做PCR篩檢，可先預約，服務時間從上午8時至晚間8時，中間不休息，但市府原則上希望民眾快篩陽性才來做PCR。台中3日確診數首度突破千例，市長盧秀燕宣布推出「快篩陽得來速」機制，節省就醫領藥等候時間。（看完整報導）

影片／美最高法院擬廢墮胎權 兩派人士法院外示威對峙

一份外洩的多數意見草案顯示，美國最高法院有意推翻近50年來保障婦女墮胎權的裁定，此一消息震撼華府政界，保守派與自由派反應不一。數百位支持和反對墮胎權的人士2日晚間在華府最高法院前聚集對峙，雙方揮舞標語相互指責叫囂。首席大法官羅伯茲3日表示，外洩草案是真的，但不是關於此事的最終決定，他已下令執法官調查洩密者。紐約時報分析無論洩密者動機為何，都凸顯最高法院內部一團混亂，威信大受打擊。（看完整報導）

俄國劍指烏克蘭東部南部 蒲亭可能9日藉正式宣戰動員全國兵力

美國和西方官員認為，俄羅斯總統蒲亭最快可能會在9日的二戰勝利紀念日當天正式對烏克蘭宣戰，此舉可讓俄國當局全面動員後備部隊，強攻烏克蘭東部和南部。另外，根據烏克蘭情報來源，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，藉此從西側打開攻擊烏克蘭的新戰線，並重演占領烏東頓巴斯地區的劇本。（看完整報導）

德國提供坦克和自走砲軍援烏克蘭 支持芬蘭瑞典入北約

為援助急需重型武器對抗入侵俄國軍隊的烏克蘭，據媒體報導，德國繼提供獵豹防空戰車後，，已決定交付7輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，徹底打破過去不提供重型武器給交戰方的傳統。德國總理蕭茲3日表示，鑑於俄羅斯違反國際法侵略烏克蘭，沒有人能假設俄國不會攻擊其他國家，如果芬蘭和瑞典決定加入北大西洋公約組織，德國將給予支持。（看完整報導）

北京續加強疫情防控 大學住校師生外出難 中小學延後返校

中國北京市3日下午再增32例本土個案，全市開始嚴控人員行動。北京累計通報453例、涉及14個區，全市高風險地區增至12個，中風險地區共34個。市教委發言人李奕3日宣布，為有效遏制校園疫情傳播，即日起嚴格管理全市大學院校師生員工進出，住校師生員工原則上不再出校，若需就醫、求職、實習等特殊情況則嚴格審批。此外，中小學、幼兒園與中等職業學校學生的五一長假原訂4日結束，但3日宣布改為線上教學，延後一週返校。（看完整報導）

世界新聞自由指數台灣升至38名領先日韓 香港崩跌中國倒數第6

無國界記者組織3日發布2022「世界新聞自由指數」，台灣排名由去年的第43名升至38，領先韓國和日本，中國在列入調查的180個國家當中排175名，香港也暴跌至第148名。無國界記者組織警告，未加規範的線上內容散布不實訊息與政治宣傳，加劇全球政治分裂和國際緊張情勢，甚至助長俄羅斯入侵烏克蘭。無國界記者組織秘書長德洛瓦敦促各國採行適切的法律框架，保護民主政體的線上資訊空間。（看完整報導）

PMI連22個月擴張 指數續跌新增訂單首見緊縮

台灣製造業採購經理人指數（PMI）4月出現連續第22個月擴張，但指數續跌1.5個百分點來到56.3%，主因是最具領先景氣動態的新增訂單指數轉為緊縮，以及生產指數擴張速度大幅趨緩。部分經理人憂心原物料價格攀升、中國封控影響供需，中經院預測，未來6個月景氣展望指數將大跌8個百分點到52.9%，創2020年8月以來最慢的擴張速度。（看完整報導）

美售台M109A6自走砲延宕 國防部證實肩射刺針也可能遲交

國防部2日證實美方因「產線排擠」，已通知對台「M109A6自走砲」軍售交運期程須延至2026年之後，3日再證實「人攜式刺針飛彈」也有延遲交運風險，陸軍將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。（看完整報導）

印度巴基斯坦熱浪來襲創最高溫紀錄 10多億人口生計恐受影響

氣候危機嚴重影響印度次大陸，印度和巴基斯坦部分地區氣溫達到史上新高。在印度部分省份，熱浪導致學校停課、損害農作物，並讓能源供給壓力大增。專家指出，氣候變遷恐造成熱浪發生更頻繁、持續時間更長，影響印巴兩國10多億人口。（看完整報導）