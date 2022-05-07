迎戰本土疫情高峰 北北基桃專責病房升至30%

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衛福部7日宣布，將要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上的醫院，一週內開設30%專責病房，全力救治重症患者。圖為台北市士林區一間診所在診所外搭起帳棚，提供事前預約民眾進行PCR檢測。中央社記者徐肇昌攝 111年5月7日

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（中央社記者張茗喧台北7日電）據衛福部推估，5月中至月底，國內將迎來COVID-19疫情高峰。衛福部今天宣布，將要求雙北、基隆、桃園急性一般病床500床以上的醫院，一週內開設30%專責病房，全力救治重症患者。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日多次邀集專家、醫師公會全聯會、地方政府開會，共商COVID-19分級醫療收治規劃，將由基層診所守住社區輕症個案，醫院專責病房在後線全力照顧重症患者。

衛福部次長石崇良今晚接受中央社記者電訪時表示，近期COVID-19確診者以輕症、無症狀個案占大宗，為了避免有風險因子個案演變成重症，近日已將COVID-19口服抗病毒藥配送至全台200多家醫院及57家核心藥局，居家照護者可視訊看診並由親友協助至藥局領藥，未來藥局據點將擴大至600家。

石崇良說，除了醫院、藥局，未來口服藥物也將優先配送至400多家有意願加入PCR採檢據點的診所，疑似個案前來看診時，有必要就會進行PCR採檢，若確定為陽性也可協助開藥，提供一站式服務。

重症照護方面，石崇良指出，目前臨床端遇到許多患者雖然是COVID-19輕症，但同時患有其他嚴重疾病如中風、心肌梗塞等，仍有住院必要，因此將加強醫院開設專責病房，協助收治這些一般疾病的重症患者。

石崇良表示，根據公告，台北市、新北市、基隆市、桃園市急性一般病床500床以上的醫院，須開設30%專責病房，高雄市、台中市、新竹縣市、苗栗縣須開設20%專責病房，其他縣市急救責任醫院的專責病床全數開放，同時著手醫療營運降載事宜。

石崇良說，今天本土病例已達4.6萬人，以此速度推估，一週過後單日確診恐達7萬至8萬例，即將步入疫情高峰，因此將要求上述醫院的專責病房於一週內設置完畢。

石崇良指出，考量目前長照機構一旦出現確診病例，大多是由醫療機構進駐評估、給藥，未來急性一般病床500床以下醫院將比照此模式，依不同醫院層級擬定專責病房開設比率，確保染疫個案能夠和一般病患做出區隔。

他強調，5月中至月底，國內將迎來疫情高峰期，「這是疫情最嚴峻的時期，也是最後一戰」，任何一個已經解封的國家都曾經歷過這個嚴峻挑戰，未來若疫情趨緩會或病例數降低，專責病房開設比率將隨時滾動式檢討。（編輯：陳政偉）1110507