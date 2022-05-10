吳德榮：13日起防致災性降雨 低溫下探16度

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氣象專家吳德榮表示，13日起首波梅雨滯留鋒徘徊，各地防劇烈天氣變化及致災性降雨。圖為台北市路上沒帶傘的行人忙著躲雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮表示，今明午後易有局部短暫陣雨或雷雨；13日起首波梅雨滯留鋒徘徊，各地防劇烈天氣變化及致災性降雨；13日起氣溫逐日下降，預計16日晚至17日晨最低溫為攝氏16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機會較高；12日鋒面逐漸接近，天氣仍與今、明類似，變化不大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13日至16日首波梅雨季滯留鋒徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，以及累積致災性降雨。

吳德榮提到，13日起各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，16日晚至17日晨，北台灣最低氣溫降至16度左右，應注意衣著調適。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，17日滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，18、19日滯留鋒又逐漸北移，再度影響台灣；但此為第8至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。（編輯：戴光育）1110510