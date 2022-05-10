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調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見
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勞資爭議件數創6年來新低 工資爭議件數居首

2022/5/10 16:47
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（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞動部今天公布110年勞資爭議統計，去年總件數約2.4萬件，創下6年來新低，主要是因COVID-19疫情導致總件數降低，而其中又以工資爭議占41.3%居首、其次為給付資遣費爭議。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動關係司爭議科科長金士平會中公布去年勞資爭議件數相關統計，去年總件數為2萬4000多件，整體勞資爭議調解成功率逾5成。

進一步分析，勞資爭議類型以「工資爭議」占41.3%居首，其次為「給付資遣費爭議」占25.3%，第3則為「契約爭議」占7.2%；而在爭議處理單位部分，透過地方政府處理勞資爭議約占4成5，其餘約1萬4000件案件都是由民間團體協助處理。

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金士平說，其中90.4%案件由獨任調解人調解，整體調解成功率逾5成，平均調解天數約為17日，由此可見民間團體及獨任調解人的協助，確實分擔地方政府處理案件量能，已經是勞資爭議處理機制中不可或缺重要夥伴。

金士平也提到，配合勞工職業災害保險及保護法5月上路，已同步將事業單位未依災保法加保或投保薪資以多報少，導致勞工有損失的情形修正納入法律扶助範圍，讓有遇到這類勞資爭議情況的勞工可以申請法律扶助。（編輯：陳政偉）1110510

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