金門醫院林口長庚外傷團隊跨海接力 救回車禍男大生

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）衛生福利部金門醫院今天表示，金門大學一名學生發生嚴重車禍，屬第5級肝臟與腎臟撕裂傷，合併出血性休克，經金醫與林口長庚醫院外傷團隊跨海接力搶救，現已出院。

金門醫院與林口長庚醫院長期合作，由長庚醫院外傷急症外科主治醫師群支援離島第一線急診外科與外傷病患手術與照護。

金門醫院今天發布新聞稿表示，4月14日，設籍於新北市的金門大學呂姓男大生，因為嚴重車禍被送往金門醫院急診室救治，到院時呈現重度休克狀態，院方立即安排了緊急手術止血；由於手術中狀況仍不穩定，急需進一步治療，術後緊急由飛特立醫療專機送到台灣本島。

金門醫院表示，當天2名林口長庚醫院派駐在金醫支援的外傷主治醫師康世晴與許致博聯手，1人為病患進行緊急開腹止血手術，摘除四分五裂的腎臟以及肝臟撕裂傷縫合，1人鎮守加護病房繼續術後照護與轉送聯繫；經聯繫林口長庚醫院人員待命後，由康世晴協同金門醫療團隊，15日凌晨4時搭乘醫療專機全程護送傷患回本島。

院方指出，醫療專機清晨5時26分抵達桃園機場後，立即將病患送往林口長庚醫院急診室，由林口外傷團隊接手血管攝影栓塞止血、二次手術與後續重症加護；歷經15小時的空中接力搶救與近20天與死神拔河後，病患已在5月9日出院，後續仍須持續追蹤與治療。

病患及家屬對於能從鬼門關口被救回來，感謝金門醫院和林口長庚外傷團隊的努力，並肯定林口長庚外傷團隊的專業，有效提升離島傷患的照護品質。

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金門醫院院長侯重光表示，林口長庚外傷團隊在主任謝奇勳領導下，不僅是國內首屈一指的團隊，扮演國內外傷醫療領頭羊，除服務桃竹苗地區外，也長年支援金門的急症外傷醫療；此外，自去年10月起，外傷急症外科開始支援金門醫院加護病房，強化了加護病房外科重症照護能力，讓離島民眾也享有醫學中心一級外傷中心的醫療水準。

侯重光同時感謝執行轉送的飛特立航空，他說，無論是在促成醫療支援或優化轉送機制的行政流程上，飛特立對提升金門醫療水準，功不可沒。（編輯：陳仁華）1110511