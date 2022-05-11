因應疫後旅遊 觀光局研議出入境團客操作指引

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部觀光局因應疫後旅遊，今天針對旅行業者舉辦講習，並說明正與指揮中心研議旅行業辦理出、入境團體旅客操作指引草案。

觀光局發布新聞稿表示，因應國境解封並協助旅行業相關從業人員瞭解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後旅遊生態改變及具備防疫觀念，今天在運輸研究所國際會議廳辦理「旅行業從業人員及導遊、領隊人員防疫講習」，現場有近70位學員外，在觀光局臉書（Facebook）粉絲團直播線上同時有近500名業者參與。

觀光局長張錫聰表示，因應疫後旅遊，防疫講習有必要性，鼓勵各旅行產業公協會可自行辦理，觀光局也正與中央流行疫情指揮中心研議旅行業辦理出、入境團體旅客操作指引草案，並就執行做法持續與旅行業溝通，為疫後國際觀光積極準備。

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觀光局也在講習中安排醫師林氏璧、韓國觀光公社台北支社協理陳麗雯、新亞旅行社副總張雅琇、雄獅旅行社總經理周文娟擔任講師，分享介紹COVID-19、熱門旅遊地韓國與日本的防疫政策及相關規定，以及未來旅行業在包裝旅遊行程上應注意事項。

觀光局主任秘書林佩君說，過去2年多來，受疫情衝擊，百工百業同遭重大影響，觀光產業尤其受創甚鉅，交通部配合行政院政策，自民國109年起迄今陸續辦理旅行業薪資及生計費用補貼、各項紓困補助、觀光產業融資貸款及利息補貼，以及獎勵旅行業推廣特色團體旅遊等，感謝旅行業界共體時艱。（編輯：陳仁華）1110511