醫院急診分流控管風險 陳時中赴北榮視察

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）繼昨天赴新北視察衛生福利部台北醫院，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天前往台北榮總，對於院方急診分流、要求「張口」分艙分流，確保孕婦與兒童就醫措施，表示肯定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，陳時中今天下午在指揮中心疫情監測組組長周志浩、衛福部醫福會執行長王必勝及台北榮總院長陳威明等人陪同下，視察北榮防疫整備狀況並慰勉醫護人員，了解北榮設立五處戶外採檢站，與門急診分流，控管風險。

陳時中接受媒體聯訪時表示，院方規劃相當好，「真的非常不容易」，北榮現階段單日最高檢驗量能，在池化PCR檢測下，能達到上萬，關鍵在於落實採檢站風險分流，提高檢驗設備及人力效率。

陳威明進一步說明，台北榮總單檢體檢驗量能單日達3900件，若加上精準池化，每天可做到1萬件。另外，北榮持續配合政府擴大開設專責病房，採取多項措施保護員工，要求「張口」分艙分流，並確保孕婦與兒童就醫。

所謂「張口」分艙分流，是指脫下口罩的時候，例如用餐、喝水時，要分艙分流，以利保護醫護人員，避免醫護染疫而缺工，造成人力不足。

國內今天新增COVID-19本土個案達5.7萬例，各大醫院急診均湧現爆量採檢潮，民眾抱怨聲不斷。陳時中等人今天下午剛抵達台北榮總大廳，出現一小段插曲，現場有民眾大喊「陳時中下台」，被媒體詢問當下心情時，他僅說，疫情期間，大家心情不太平靜，「我想過去就好。」（編輯：陳清芳）1110511

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）11日下午前往台北榮總視察急診分流、戶外採檢站與專責病房等運作情形，現場媒體採訪關注。中央社記者吳家昇攝 111年5月11日