北市浩然敬老院逾100人染疫 確診職員提前返工

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市浩然敬老院爆發群聚感染，累計126人染疫，有3名長輩病逝。為了照顧確診長輩，浩然敬老院經衛福部同意後，召回23名無症狀或輕症的員工提前返工。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市社會局今天發布新聞稿指出，浩然敬老院發生群聚感染，導致49名工作人員、77名住民長輩確診。長輩中有7人送往醫院治療、3人病逝，其餘67人皆於院內居家照護，由北市聯合醫院陽明院區每日視訊診療，並服用抗病毒藥物。

浩然敬老院院長童富泉接受中央社記者電訪表示，院內1名員工在4月23日因照顧家中染疫成員而確診，便開始針對這名員工工作範圍密切留意長輩身體狀況，但這個病毒傳染力太強，5月1日出現第1起住民長輩確診後，就快速延燒。

童富泉說，院內在5月1日依照防疫指引啟動分艙分流，症狀比較急性的長輩直接送醫治療，無症狀或輕症的透過視訊診療並投藥，快篩陽性者也集中區塊，同樣透過視訊診療投藥。

童富泉指出，目前院內居住民長輩共335人，分為紅、黃、綠區由專人照護，紅區為確診長輩，黃區是有接觸感染可能的，綠區是不具感染風險，經過10幾天作戰，已找到節奏與步驟，準備面臨下一個挑戰，就是陸續解隔的長輩要如何規劃復原區塊與人力安排。

談到被召回的染疫員工，童富泉說，經衛福部台北區管制中心同意後，目前共有23名無症狀或輕症的同仁提前返工，他們特別辛苦，都還有小孩或家人，但想到平時熟悉的長輩確診後卻無人照顧，加上清楚現場缺乏人手，都自願返回上班，甚至有同仁確診當天還說要繼續工作。

童富泉表示，為感激願意返回幫忙的員工，一定要給予實質獎勵，因此除提供宿舍、3餐與醫療資源外，將發給防疫津貼。（編輯：戴光育）1110514