台東疫情未歇 醫檢師輪番上陣夜幕中見身影

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台東於3月底和4月中旬爆發2波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，衛福部台東醫院負責PCR的醫檢師輪番上陣、日夜顛倒，能有完整時間吃便當就是幸福的事。（部東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月20日

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東今年第2波疫情爆發後，衛福部台東醫院負責PCR的醫檢師輪番上陣、日夜顛倒，能有完整時間吃便當就是幸福的事，甚至凌晨才離開醫院，在黑夜中留下身影。

台東於3月底和4月中旬爆發2波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，尤其是4月中旬的成功鎮進香團，團員中就有22人確診，後續匡列上百人居家隔離和開放社區快篩，醫檢量暴增。

衛福部台東醫院公關賴永成表示，部東醫院從4月6日全台疫情升溫開始至今，檢驗了超過1500支檢體，檢驗科PCR團隊共15名人員日夜不停上機萃取。

醫檢師謝光華接受媒體聯訪表示，在這波疫情爆發第一天就交代家人要分開處理衣物，在家的人務必要晚上9時前洗完衣物，他到家第一件事就是脫掉制服單獨清洗，洗完後再用稀釋的漂白水消毒洗衣筒。

賴永成表示，謝光華太太賴小婷也是台東基督教醫院醫檢師，兩人商量好錯開排班，可接送照顧小孩，面對排山倒海而來的檢體，這個醫檢家庭承受的壓力無人能比。謝光華總是說，「太太比較辛苦啦真的」，愛家的男人心疼太太，但謝光華看不見自己在防護面罩下的雙眼已經布滿血絲。

賴永成表示，部東另一名醫檢師郭怡君常和謝光華搭檔，愛笑的郭怡君經常抱怨便當和她是世仇，看得見卻吃不到，對她來說，偶爾能在檢驗科外的走道上安穩地把一個便當吃完是人生最幸福的事，更多時候是便當捧在手上扒不到幾口電話又響，半個便當永遠被留在辦公室的小桌子上，飯冷菜涼。

面對這場百年大疫，醫護人員在第一線堅守崗位，部東的醫檢師說，「看不到我們不要緊，我們是疫情中的眼睛，讓病毒一一現形！」（編輯：謝雅竹）1110420