蘭嶼女醫師呼籲衛教拚了 貼泳裝照效果翻3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東蘭嶼衛生所急診專科醫生黃京葦在臉書發衛教文，提醒遊客登島注意事項，特別放上自己的泳裝照，希望藉此吸引大家看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。（黃京葦提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣13日電）又到了旅遊旺季，台東蘭嶼衛生所急診專科醫生黃京葦臉書提醒遊客登島注意事項，她希望能達到衛教效果，特別放上自己的泳裝照，按讚和分享人次果然是去年的3倍。

蘭嶼每年旅遊旺季吸引上萬遊客登島旅遊，卻常常一些小疏忽，造成自己受傷就醫，讓蘭嶼衛生所醫護忙翻天。

蘭嶼衛生所醫生黃京葦10日在臉書貼文寫道，「在此宣布蘭嶼旺季（我的苦日子）正式到來，每年都有稍微修改的注意事項，雖然有長長30項，但都是歷年經驗累積，來玩之前請記得收看（這次照片有選過，不知道閱讀率會不會比較高，不然明年就要放各種爛傷口的照片歐）」。

登島30項注意事項，是黃京葦駐島近3年來，在島上的所見所聞，把它匯集成貼心小叮嚀與大家分享。

包括「喝酒不騎車騎車不喝酒」、「騎機車請帶戴安全帽」、「注意行車安全，不要為了看風景急煞騎到對向或直接停在路中間拍照」、「蘭嶼路況不佳經過修路或是泥沙地段請放慢速度」、「小心羊豬狗螃蟹衝出」、「夜間會車請記得關遠光燈不然會車的時候眼睛會瞎掉完全看不到路」等30項，涵蓋了生活、交通、環境、文化及醫療等面向。

網友上網留言，「醫師太美太正了，我會乖乖聽話」、「貼心又實用」、「照片有效，我看完全文」、「這在島上不算辣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年黃京葦同樣也在臉書提醒遊客登島注意事項，但一整年只有801次按讚，82則留言，109次分享。今年4月10日貼文截至13日中午12時已有2600多個讚，200多則留言，300多次分享，是去年的3倍多。

黃京葦接受媒體訪問表示，自己每年都會發衛教文，今年特別貼上比基尼照，希望能吸引大家能多看貼文，減輕衛生所醫療資源不足的壓力，同時也希望遊客能安全平安的在島上遊玩。（編輯：黃世雅）1110413