台科大宣布遠距到期末惹議 教育部：有依規通報

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部13日下午召開大專防疫長會議，同意大學在3種情況下，可全校遠距教學到學期末。但台科大早在11日就宣布遠距到期末，引起網路討論，教育部則說，台科大有依規定通報。

國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天傍晚召集大專防疫長開會，主任秘書廖興國晚間接受中央社電訪證實，大專符合宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末。

目前包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、陽明交通大學、元智大學、中國文化大學等校，都已宣布全校遠距教學到期末。

不過「東森新聞雲」報導，台灣科技大學在13日防疫長會議前，就提早於11日寄信給全校師生，宣布5月16日起全校遠距到學期末，質疑學校偷跑。

對此，教育部今天稍晚以文字回應媒體解釋，5月6日就曾發函各校，如因學生確診或居隔人數於短期內急遽增加，導致學校宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，允許學校調整全校實體課程。

教育部表示，經查，台科大有依照上述公函規定，通報教育部。

根據台科大統計，4月13日到5月12日間已累計327名師生確診，校內足跡已涵蓋校內所有公共空間，因此不再公布。台科大已於5月9日起實施為期2週的「防疫授課演練」，原規劃期程是到5月22日。

台科大主任秘書呂政修今天接受中央社電訪表示，校方已發出電子郵件，告知全校課程遠距到學期末，主因是校園居隔量能有限。（編輯：陳政偉）1110514