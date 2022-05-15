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12縣市豪、大雨特報 屏東累積雨量逾173毫米

2022/5/15 19:54（5/15 20:10 更新）
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氣象局15日晚間針對北北基等12縣市發布豪、大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局15日晚間針對北北基等12縣市發布豪、大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天晚間針對北北基等12縣市發布豪、大雨特報；今天截至晚間7時30分，累積雨量以屏東縣泰武鄉173.5毫米最多。

中央氣象局今天晚間更新豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生，雲林以南至屏東、台東地區及基隆北海岸、大台北、南投、花蓮山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

豪雨地區為屏東縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間7時30分，累積雨量以屏東縣泰武鄉173.5毫米最多，其次為花蓮縣秀林鄉131.5毫米、高雄市桃源區123毫米。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110515

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