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本土疫情6月底趨緩有望 入境居家檢疫0+7再等等

2022/5/16 17:02（5/16 17:30 更新）
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國內COVID-19疫情升溫，民眾16日到台北市立聯合醫院忠孝院區進行PCR篩檢，依動線在等候區排隊。中央社記者張新偉攝 111年5月16日
國內COVID-19疫情升溫，民眾16日到台北市立聯合醫院忠孝院區進行PCR篩檢，依動線在等候區排隊。中央社記者張新偉攝 111年5月16日
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）這波COVID-19本土疫情何時趨緩，指揮中心研判可能在6月底，確診者同住家人有打3劑疫苗明起居家隔離天數改為0+7，國外入境居家檢疫7+7是否比照鬆綁，則要再等等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續攀升，對於趨緩的時間點，隨著近日疫情變化，各方預測不一，還有人認為除了關注確診病例通報是否有黑數，亦須注意重症及死亡人數的走勢。

對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中表示，中央預估這一波本土疫情將於5月中旬至5月底達到最高峰，6月底從疫情高原開始下降是滿有可能的。

指揮中心指揮官陳時中說，現階段逐步與病毒共存，依據口服藥量儲備及疫苗接種率，穩步解禁，例如自明天起，確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者，可以免除居家隔離，改進行7天自主防疫，即0+7。

在從國外入境的居家檢疫方面，指揮中心公布自5月9日零時起採取7+7，即入境居家檢疫天數7天，第8天起接續自主健康管理7天。陳時中說。現在本土案例仍多，擔憂邊境再鬆綁會加重醫療壓力，因此居家檢疫是否比照居家隔離0+7，相關討論還需再等等。

但不管疫情趨緩與否，指揮中心繼續催打疫苗，周志浩說，本土疫情下降，不等於社區沒有病例，高齡者、有慢性病者等重症高風險對象，仍可能染疫，只要社區有疫情，就必須完整接種疫苗取得保護力；陳時中也再次強調，現在最重要的就是打疫苗。

據指揮中心統計，5月14日至15日COVID-19疫苗接種7萬9961人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑85.95％、第2劑80.82％，追加劑接種率63％，但若以符合追加劑接種間隔期的人數統計，則約87.29％。

至於從5月2日展開的莫德納兒童疫苗施打狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，6至11歲兒童莫德納疫苗接種11.5萬劑，接種後嚴重不良事件共2件，1件為接種後2天出現腳痛無力就醫，症狀現已改善緩解；另1件為接種5分鐘後出現噁心嘔吐不適至急診，目前症狀也已改善。（編輯：陳清芳）1110516

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