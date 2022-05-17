中國禁輸入台灣釋迦 1323名果農保險獲賠逾億元

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農金局表示，統計在民國106年開辦收入型保險及去年新推出成本型保險下，共1323名農民獲理賠、總計1.44億元。圖為台東鳳梨釋迦。（民眾提供）

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農金局今天表示，去年受中國禁止輸入及氣候影響，衝擊釋迦果農收入，統計在民國106年開辦收入型保險及去年新推出成本型保險下，共1323名農民獲理賠、總計1.44億元，可填補其損失。

農業金融局今天發布新聞稿指出，110年釋迦受氣候及中國禁止輸入影響，銷售價格及產量都減少，對應農金局推出的釋迦保險達到理賠標準，共計1323名農民受益，理賠面積1769公頃，金額合計新台幣1.44億元，理賠率達768%，已促請農業保險基金啟動理賠，讓農民儘速獲得補償，填補營農損失。

關於理賠內容，農金局說明，分為成本型及收入型2種，其中「成本型保險」是因應110年中國禁止輸入台灣鳳梨釋迦，農委會為配合拓展內需市場策略，於同年10月推出的保障生產成本的鳳梨釋迦保險。

鳳梨釋迦保險的每公頃收入保障額度分為40萬元、45萬元等2種方案，農金局統計，投保件數共1226件、面積1692公頃，投保率達60%，創歷年新高。其中投保45萬元方案農民占94%以上，因銷售市場價格下跌以及年初幾次天候不佳導致落果減產約2成，都可獲保險理賠，計理賠1155件、金額共約1.1億元。

每公頃收入保障額度40萬元方案部分，農金局副局長周妙芳指出，計理賠13件、金額共約224萬元。

農金局進一步說明，106年起開辦的「收入型保險」，承保標的包括大目釋迦及鳳梨釋迦，其中110年大目釋迦產量與109年相當，依據台北第一果菜市場批發價格平均約下跌1.4元，大目釋迦收入型保險共38件理賠、理賠金額計440萬元。

至於鳳梨釋迦收入型保險，原以台東地區農會外銷價格為計算標準，但去年受中國禁止輸入影響無外銷報價，改採台北第一果菜市場批發價格平均計算理賠，共117名農民受益、理賠金額計2877萬元。（編輯：張雅淨）1110517