農委會射3箭搶救台東鳳梨釋迦 達成率96%

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去年9月中國以台灣釋迦驗出介殼蟲為由，片面宣布暫停台灣釋迦進入。農委會緊急提出內銷、外銷和加工3措施因應，主委陳吉仲17日表示，3箭措施達成率96%，預期今年目標會再提升。中央社記者盧太城台東攝 111年5月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）中國去年片面暫停台灣釋迦輸入，農委會緊急提出內銷、外銷和加工3措施因應；農委會今天表示，3箭措施達成率96%，農委會主委陳吉仲預期今年目標會再提升。

去年9月中國以台灣釋迦驗出介殼蟲為由，片面宣布暫停台灣釋迦進入。台灣輸入中國的釋迦以鳳梨釋迦為主，而超過90%的產量在台東。

農委會為穩定鳳梨釋迦產銷，立即邀請產地農民團體、地方政府及內外銷與加工業者召開緊急會議，研訂外銷、內銷及加工3箭。

目前鳳梨釋迦產期已結束，農委會今天到台東向農民報告3箭成果。

農委會農糧署副署長姚志旺報告表示，農委會祭出的3箭措施，設定銷售目標為1萬3000公噸，分別是外銷5000公噸、內銷5000公噸、加工產業3000公噸。

截至5月，執行成效，內銷達到7090公噸，達成率142% ；外銷4355公噸，達成率87%；加工1007公噸，達成率34%，預計到5月底，還有提高的空間。

另外，釋迦保險理賠部分，有收入型和成本型2種保單，合計有1323名農民達到理賠標準，理賠面積1769公頃，金額1億4400萬元，理賠率達768%，已促請農業保險基金啟動理賠。

陳吉仲感謝中央和地方政府、立法委員劉櫂豪、農會及廠商大家一起努力。他說，雖然3箭達成率96%，但他不會只看數字，而是會看數字裡面實際達到的要求。他舉例，為何內銷達成率會比預期的多，主要是這議題在大家的努力下受到重視，國內很多消費者第1次吃到鳳梨釋迦。

但也有要檢討的地方，如還有很多消費者不知道如何品嘗，以及價格無法拉到以往的水準。

外銷部分，雖然未達到目標，但預計月底會達到目標。

至於加工部分和預期的落差比較大，主要是業者的技轉問題和鳳梨釋迦的加工和一般水果不一樣，這問題今年會改善，例如提高獎勵和執行方式等。

陳吉仲表示，在中國還沒重新開放釋迦輸入前，農委會今年還是會全力回到原來的「3箭」措施，也會比去年設定的1萬3000公噸還多，且價格回到農民可以接受。

另外，有關釋迦保單部分，除了成本型和收入型保單照辦外，如果農民覺得2個結合的改良型對農民比較有利，農委會也同意，這次釋迦的理賠超過1億4000萬元。（編輯：陳仁華）1110517