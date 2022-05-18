高苑科大控逕自減薪停招 董事會指遭校方百般刁難

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高苑科技大學日前遭外籍生指控工作遭壓榨，教育部將該校自111學年度禁收境外學生。高苑科大今天指控董事會逕自要求減薪、停招，但董事會反控遭到校方百般刁難、排拒。

高苑科大今天發布新聞稿指控董事會施壓全校停招，希望總統蔡英文、教育部長潘文忠幫忙維護3000多名教職員及學生受教權及工作權，校長趙必孝並將於明天上午召開記者會說明此事。

校方指控，新接手的董事會不願履行承諾捐資，於3月底讓校方被教育部宣布列為專案輔導學校，使得111學年度禁止招收外籍生，並公開表示想把學校轉型為社福機構。

校方表示，董事會無意繼續捐資辦學，即使教育部來函提醒，董事會至今也未有任何捐資到位。為此，全校教職員約170人於3月17日向總統府陳情，盼讓學校恢復正常辦學。

校方並指，董事會未經校內流程，逕自要求減薪、裁減人事、停招等事項，對於學校辦理五專招生要付款給教育部的支援業務運作經費，也被董事會要求止付，對校務運作多有傷害。

不過董事會也發布新聞稿回應表示，董事會15名成員懷著教育的熱誠與使命感，但任職近60天來，希望透過學校安排，與全校教職員一起討論學校未來，卻遭校方百般刁難拒絕。

董事會表示，董事會一直被排除在外，無法施展對學校的理想抱負，聽到校長持續對董事會汙衊造謠，讓董事會非常心痛。董事會希望得到教職員、學生及社會大眾支持，一起對高苑的未來而努力。

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董事會並指控，校長對於學校財務運作支出浮濫，無視師生權益，衍生學校受教育部專案輔導，董事會已籌措資金，但在學校未有完善財務運作監理制度，與改善計畫前，資金無法任由校方恣意揮霍。

董事會表示，已在教育部指導下成立專款專戶，保障全校教職員權益，不會受到減損傷害。也希望未來能與教職員、學生及社會大眾，暢談對高苑科大未來的想法與作法。（編輯：謝雅竹）1110518