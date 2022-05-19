公視新董事長20日產生 胡元輝表達參選面對檢驗

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）公視第7屆董監事預備會議將於20日下午舉行，新任董事長預計在會中產生，董事胡元輝已公開表達參選意願，他今天受訪時重申公視屬於國民，就應展現透明性，接受社會檢驗。

華視近期接連出現製播失誤，公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳已請辭負責，目前華視董事長是由鄭自隆接任並兼任總經理。外界認為，延宕900多天未能組成的第7屆公視董事會，若能加速審查腳步，有助於公廣集團解決內部管理問題。

而在9日舉行的公視第7屆董監事第3次審查會議中，各黨團推舉的審查委員通過了12名董事，再加上2019年已通過的7名董事，目前已順利選出19名董事，達到「公視法」董事會「17至21人」的組成門檻。

第7屆董事成員，包含舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝、廖嘉展、李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、王俊博、郭力昕、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、洪馨蘭、林耀南、林寬裕，共19人，任期是3年。

胡元輝今天告訴中央社記者，他日前公開在臉書上表態參選公視董事長，是因為過去董事們通常是在會議中表達候選董事長意願，他覺得較為封閉，既然公視屬於國民，就應展現透明性，接受社會檢驗，若社會大眾有任何意見都能提出，也能做為其他董事投票的參考。

不過，民眾黨籍立委蔡壁如、國民黨籍立委吳怡玎質疑，胡元輝身兼6個與公共媒體相關的職務，包含公視董事、央廣董事、台灣事實查核中心董事長、中央社監事、國際影音串流平台Taiwan Plus諮詢委員會委員與優質新聞發展協會常務理事，恐有「球員兼裁判」的問題。

胡元輝表示，若獲得董事們同意能接下公視董事長一職，毫無疑問，將會辭去任何會影響到公視工作或不合適的職務。但他目前尚未任職公視董事長，何來球員兼裁判之說。

胡元輝說，政府依法設置的財團法人組織他是應邀擔任，而像台灣事實查核中心、優質新聞發展協會則是沒有公權力、服務性質的非營利組織，「NGO、NPO是任何人都可以依據法律來成立，不是誰的專利，不大理解為什麼會有利益迴避的問題」。

胡元輝說：「公視的組成決定者是行政院，所謂球員兼裁判的『裁判』，應該是指審查委員、提名者吧？」目前他也正著手拜訪其他公視董事，說明自己對於公廣集團治理的基本想法。

連任公視第6、7屆董事的徐瑞希告訴中央社記者，由於新董事成員來自各領域，尚未全部熟識，目前也還未聽到胡元輝之外的董事長參選人，但對於胡元輝表態參選，她認為是蠻合適的人選，「不管是在學術界或公廣媒體，都有不錯的評價與肯定，早期也有參與公視經營的經驗。」

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徐瑞希表示，除了選出新任董事長外，公視董事長是否要再兼任華視董事長，也是急需討論的問題，公視持股華視超過8成，「華視除了內控問題嚴重，財務虧損也還在持續擴大，第7屆公視董事會要重新思考，究竟華視要民營化賣掉，還是繼續持股經營」，期望明天有機會能討論。

同樣獲選為公視第7屆董事的李志德，昨晚也在臉書對胡元輝提出了4個他關心的問題，包含兼任華視董事長的意願和想法、52台的下一步走向、對公廣集團外語新聞線的想法與網路平台的想像和發展規劃。李志德表示，期盼明天能聽見胡元輝及計畫參選的董事們，對上述問題發表具體立場和方向。（編輯：屈享平）1110519