染疫重症童7人有3例腦炎 指揮中心將訂處置原則

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）國內7名兒童重症中有3例併發腦炎，有醫師直言個案太多、不尋常。指揮中心近日將邀兒科醫師開會訂定共通性處理原則，例如兒童到院前緊急處置等，供醫護人員參考。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今年以來兒童重症累計7例，其中有3例併發腦炎，均為5歲以下幼童，2例已死亡，感染科醫師直言個案太多、不尋常。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，香港也曾出現兒童染疫併發腦炎病例，且疑似不只2例，有專家擔心亞洲孩童染疫有較高機會併發腦炎，近日將和兒科醫師進行案例討論，希望訂定共通性處置原則，例如兒童到院前緊急處置做法等，給醫護人員參考。

羅一鈞說，明天下午也會針對兒童腦炎召開線上研討會，由兒童神經學重症相關醫師說明兒童腦炎情形。

另外，2歲以下幼童若居家檢疫期滿，還是要到醫院做PCR，引發家長不滿。

羅一鈞指出，目前境外移入個案雖少，但偶爾還是會遇到2歲以下幼童染疫，由於2歲以下幼童沒有快篩試劑可用，才會要求檢疫期滿前要採檢，這也是為了保護孩子的健康。

羅一鈞說，很多家長擔心孩子到採檢站採檢時，接觸到很多快篩陽性個案，增加染疫風險，這部分會討論如何降低交叉感染可能性。（編輯：謝雅竹）1110520