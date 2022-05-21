北市幼兒園23至27日遠距教學 私立業者可獲補貼

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）北市教育局今天宣布，幼兒園跟進23至27日遠距教學，若家長無法照顧須由園方安排；私立業者則可申請紓困補貼，每名學生上限新台幣1000元。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北市高中職以下學校，23日起全面遠距教學至27日，而今天下午教育局宣布，幼兒園也跟進，23至27日實施防疫停課，並啟動非同步及同步遠距教學。

教育局表示，停課期間公私立幼兒園對於家長仍有工作需求而須送托的幼兒，應視家長需求提供到園基本照顧服務；此外，為兼顧對私立幼兒園的運營關懷及維持托育量能，教育局針對停課一週需返還家長之午餐費、點心費等，補助每生每週上限1000元的紓困金，由園所檢具退費證明申請補助。

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教育局指出，統計至昨天，各幼兒園已有5223名師生確診而致多園多班停課，衝擊幼兒園課務與教保服務人員人力安排，且幼兒園幼生疫苗覆蓋率偏低，為避免疫情持續擴散，23至27日進行幼兒園非同步及同步遠距教學，並視疫情滾動修正防疫停課措施。

教育局說，學前教育資源網的親子樂學專區中，建置「幼兒居家學習」資源庫，包含作息表、套餐學習組合、學習活動、居家關懷指引等，提供家長所需心理支持與親職輔導，以協助家庭育兒功能正常運作。（編輯：方沛清）1110521