台首大擬停辦 校長爭取學生「原校上課他校畢業」

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台灣首府大學擬向教育部申請停辦，學生組成的自救會預定明天舉行抗議集會，表達盼原校畢業訴求，校長張淑中今天向學生發出公開信，提出將爭取「原校上課、他校畢業」方案。

張淑中在公開信中指出，自救會預定舉行抗議表達對學校擬向教育部申請「停辦」的不滿，她了解學生們的心聲，以及捍衛自己權益所做的努力，她上任雖然只有3個多月，但仍會盡最大力量幫助學生解決問題。

張淑中指出，自救會主要訴求是希望「原校畢業，不接受任何轉校」，她除了會將學生訴求轉達給董事會之外，未來也會轉達教育部；她另外準備提出一個解決方案，希望供大家思考，未來也會極力向教育部爭取。

她說，這個方案簡單的說法是「原校上課、他校畢業」，也就是說，未來台首大如果奉教育部核定停辦，她希望能幫助現有811名學生，不論是本國生、外籍生、研究生，日間部或進修部，盡量能夠在原校上課，但拿的是鄰近私立大學的畢業證書。

張淑中指出，這個不得已的彈性作法與補救方式，希望學生們能夠體諒、能夠支持，也是身為校長最後能為大家努力的方向和重點。

張淑中表示，私立大學要正式停辦，依照相關規定，大致要經4個程序，第1個程序為舉行學校擬停辦溝通說明會、第2是校務會議、第3是董事會議、第4是報教育部核定。台灣首府大學擬停辦的計劃，目前已完成第1個程序，共舉行6場溝通說明會，並將學生提出的問題與各系特殊需求整理完畢。

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張淑中指出，第2個程序將是校務會議，屆時會有5名學生代表參加，除了停辦計畫書與學生提出的問題交由校務委員審視，她也會提出讓學生「原校上課、他校畢業」方案，學校將向教育部極力爭取，出席的學生代表都可見證，也會做成正式會議紀錄，並分送董事會和教育部參考與審查。

她說，學生準備遞交的陳情書，她會轉給董事會，她也樂意與自救會所指派的陳情代表面對面溝通並交換意見；所有學生的學籍與受教權都會受到保障，學校也會有完整配套措施幫助學生順利完成學業，學生辛苦完成實習課程的汗水也不會白流，種種過程未來都會合法進行，並有正式函文或書面紀錄。（編輯：陳仁華）1110523