台首大學生自救會爭原校畢業 盼教育部介入

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台灣首府大學擬向教育部申請停辦，學生組成自救會訴求原校畢業，校長張淑中今天提出爭取「原校上課、他校畢業」方案，自救會認為這種說法不夠明確，希望教育部實質介入。

台灣首府大學學生自救會預定明天舉行抗議集會，表達對學校擬向教育部申請停辦的不滿，主要訴求是在原校畢業，不接受轉校，張淑中上午發出一封給學生的公開信，提出在原校上課，但取得的是鄰近私立大學畢業證書的彈性作法，若學校停辦，將向教育部極力爭取這個方案。

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台灣首府大學學生自救會今天針對張淑中的公開信發表聲明指出，「原地就讀、他校畢業」目前尚未看見校方提出停辦計畫書佐證，一切還是空口說白話，希望校方不要玩文字遊戲，給出明確的白紙黑字，校長聲明中「儘量」、「極力爭取」等文字讓學生們充滿困惑與未知。

學生自救會聲明中指出，依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，學校召開重大校務會議並無明確日程且未於召開前一個月公告周知，在行程處理上是非常嚴重的疏失。自救會希望教育部實質介入，而不是校長沒有誠信的說法。（編輯：黃世雅）1110523