滯留鋒加西南季風 吳德榮：注意強降雨

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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮指出，今、明2天受到滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，要注意短時強降雨。

受到滯留鋒面及西南季風影響，今天各地仍有機率出現豪雨或大雨，中央氣象局今天清晨發布大雨或豪雨特報。

氣象局指出，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

大雨特報地區為台北市、新竹縣、新竹市，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣。

豪雨地區為基隆市、新北市及桃園市。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明2天滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）、以及防範大量降雨造成的坍方、落石、土石流。

吳德榮指出，28日滯留鋒逐漸北移，上半天仍有較大雨勢，需持續注意，下半天逐漸好轉。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面中、南部易有對流發生；背風面北部、東半部晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率。

吳德榮說，屆時各地氣溫大幅回升，暖熱如夏，高溫將升至攝氏34度以上。31日及6月1日滯留鋒再度接近，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間北部、東北部仍有局部短暫降雨的機率。（編輯：戴光育）1110526