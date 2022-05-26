新北基隆桃園豪雨特報 各地整天有雨北部白天25至26度

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中央氣象局指出，26日鋒面仍在台灣上空，各地整天都有降雨情形。圖為民眾撐傘走在台北車站街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社台北26日電）中央氣象局指出，今天鋒面仍在台灣上空，各地整天都有降雨情形；氣溫方面，各地變化不大，感受濕暖。

氣象局表示，今天各地整天都有降雨情形，其中可能有強對流發展而造成短延時降雨，且今天暖濕的西南風增強，將帶來更多水氣，在中南部平地的降雨預估越晚越多，會比昨天來得更明顯。

氣象局稍早已針對新北市及桃園市發布豪雨特報，新北與桃園有局部大雨或豪雨機會，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區估有局部大雨機率，應注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方、落石。雨勢預估要持續到28日以後才明顯緩和。

氣溫方面，各地變化不大，低溫由北到南為攝氏22到26度左右，白天高溫北部地區約25、26度，中南部及東半部地區約27至29度，感受濕暖。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天仍受鋒面影響，全台各地降雨機率高，受降雨洗除作用，整體擴散條件佳，空氣品質多為「良好」至「普通」等級。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110526

中央氣象局26日針對基隆市、新北市及桃園市發布豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）