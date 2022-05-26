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新竹縣高中以下遠距教學至6/2 不提前放暑假

2022/5/26 14:13（5/26 15:03 更新）
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為避免疫情擴散，保障新竹縣學子的健康，新竹縣長楊文科（右）26日宣布轄內高中以下學校遠距教學持續實施到6月2日；另考量畢業及新生入學銜接的權益，不提早放暑假。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月26日
為避免疫情擴散，保障新竹縣學子的健康，新竹縣長楊文科（右）26日宣布轄內高中以下學校遠距教學持續實施到6月2日；另考量畢業及新生入學銜接的權益，不提早放暑假。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月26日
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（中央社記者管瑞平新竹縣26日電）因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新竹縣長楊文科今天宣布轄內高中以下學校遠距教學持續實施到6月2日；另考量畢業及新生入學銜接的權益，不提早放暑假。

楊文科今天透過縣府發布新聞稿指出，為避免疫情擴散，保障新竹縣學子的健康，高中以下學校遠距教學，從原訂本週持續實施到6月2日，學生雖以不到校為原則，但學校會主動關心學生參與線上學習情形，對於無法居家線上學習者，學校會妥適安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐；至於各補習班及課照中心也建議同步採線上教學。

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楊文科表示，新竹縣訂有高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引，可作為學校進行課程規畫、課程實施與評量辦理之依據，針對各校畢業考，學校可彈性應變，召開各學科「教學研究會」或學校「課程發展委員會」，討論評量方式與成績計算方式，採多元方式處理，若維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理。

另外，考量畢業及新生入學銜接的權益，不提早放暑假；各校畢業典禮得由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論，取得共識採實體或線上方式辦理，惟不開放外賓與家長進入校園。（編輯：黃世雅）1110526

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