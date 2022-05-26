北中五都延長遠距教學至端午連假 新北未定案

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（中央社台北26日電）本土疫情持續，六都中包括台北、台中、桃園、高雄及台南，今天宣布延長遠距教學，竹苗彰投等10多縣市跟進，至端午連假結束。不過，新北市因校制宜，明天給答案。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，家長關心小孩是否實體上課，各縣市今天研議轄內高中以下各級學校，維持遠距教學或提前放暑假等政策。由於3日起為端午連假，各縣市宣布延長遠距教學時間分別為6月2日、5日，由於4日、5日為週六與週日，均為延長至端午連假結束。

台北市政府指出，考量遠距教學有助抑制疫情擴散，宣布高中以下各級學校持續停課至6月2日。不過，私立及獨立幼兒園，因場域獨立，可以恢復實體課程。

桃園市長鄭文燦表示，國高中、國小及公幼的遠距教學方案會再延長1週至6月2日，後續原則上會在6月2日前宣布是否再延長，將視疫情決定，若仍在疫情高峰期就會再延長，並以週為單位檢討。

包括台中市、基隆市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣與花蓮縣都宣布延長至6月2日採遠距教學。

台南市長黃偉哲宣布，高中以下學校及公立幼兒園5月30日至6月5日依舊維持暫停實體課程；補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。暫停課程期間，學生若有必要返校活動，還是可以到校；家長如無法照顧，也能將子女送到學校安置。包括高雄市、屏東縣、彰化縣、嘉義縣市、台東縣等7縣市都宣布遠距教學課程直到6月5日。

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對於遠距教學新北市政府仍採「因校制宜」做法，新北市教育局表示，授權各校透過防疫會議與教師、家長討論，依疫情影響評估風險狀況，判斷下週是否實施全校居家線上教學。教育局將與學校調查，預計明天中午前統計多少學校繼續線上學習。

連江縣政府表示，端午連節台馬間移動人潮可能較多，為降低染疫風險、保護學童安全，原則上6月6日至10日縣內國中小改採線上教學1週，後續再滾動式調整。（編輯：孫承武）1110526