兒童免費快篩、六都接種站首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）多項防疫新制今天起上路，兒童即起可領取免費快篩、赴六都7大接種站施打疫苗；另外，入境改唾液篩檢、重症住院解隔標準鬆綁，指揮官陳時中下午2時記者會說明相關防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增8萬656例本土個案，國內今年本土個案累計超過200萬例，疫情維持高原期，但昨天中重症、死亡人數皆下降，死亡數在連5天破百後，再次少於百例；有1例重症兒童康復出院，無兒童死亡個案。

今天起至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，受惠人數約124萬人。依照身分證字號尾數分流，單號者星期一、三、五；雙號者星期二、四、六；週日皆可領取，已經買過第一輪實名制快篩者仍可領取。

為提升兒童保護力，自今天起，中央協助六都設置5至11歲兒童疫苗7處大型接種站，提供兒童疫苗廠牌以輝瑞為主，雖然所有大型兒童疫苗接種站會受理現場臨時排隊民眾，可隨到隨打，仍建議家長先預約，減少排隊時間。

各地預約方式不盡相同，家長可到承辦醫院或政府網站先查詢。大型接種站端午連假期間接種作業不會間斷，每天可接種數量大約介於2000至3000人之間，服務日期大多是5至7天，將視實際施打情形滾動調整。

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中南部專責、負壓病房空床率低於北部，病床量能吃緊，今天起放寬COVID-19中重症個案解除隔離條件，增加發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR的Ct值介於27至30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出，以利有效運用及保全醫院量能。

另外，自今天零時起，國際機場暫停機邊「落地採驗」，回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質，旅客完成採檢後，不須在機場等待結果，可直接赴防疫旅館或自宅續行入境檢疫措施。（編輯：陳政偉）1110601