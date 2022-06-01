消保官抽查6款充電式電蚊拍 安全性均不合格

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市政府法制局抽查充電式電蚊拍安全性，經抽查6款市售充電式電蚊拍並送檢驗，安全性均不合格，已要求業者將問題商品下架。為確保安全，籲請充電時間不要超過15小時。

新北市政府法制局今天發布新聞稿指出，隨著夏日蚊蟲孳生，各賣場販售的捕蚊的器具也不斷推陳出新，其中較輕便的充電式電蚊拍非常受歡迎，但去年12月間就有媒體報導，充電式電蚊拍於充電時發生起火意外，故指派消保官進行行政調查。

法制局表示，經選購6款網路販售充電式電蚊拍送檢驗，檢測結果，針對CNS 60335「家用和類似用途電器－安全性－第2-59部：電殺蟲器之個別規定」的「連續充電168小時」「針對塑料執行針焰試驗」等2個項目進行檢測，結果，6款商品耐燃安全性均不合格。

法制局表示，已請業者將不合格的商品下架；另有2件不符合商品標示法規定，已轉請商品轄區縣市政府令業者限期改正。

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法制局提醒，消費者在使用電蚊拍時應注意以下事項：被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，切勿用水沖洗，以防短路；電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花。嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外。

另電蚊拍並非玩具，兒童不宜使用；充電時請不要按動開關或觸摸網面。充電時間不要超過15小時；電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。（編輯：李錫璋）1110601