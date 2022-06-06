研究：孕婦用瑞德西韋 近5成代謝物可進胎兒體內

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（中央社記者許秩維台北6日電）陽明交通大學與英國劍橋大學合作，經動物實驗證實瑞德西韋代謝物可通過胎盤屏障，懷孕投藥後，近5成藥物代謝物可進胎兒體內，對染疫孕婦臨床用藥具重大參考價值。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，瑞德西韋是美國食品藥物管理署首款核准治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的藥物，但瑞德西韋對孕婦與胎兒的科學研究仍不足，目前僅建議潛在效益大於風險的情況下才給予投藥。

陽明交通大學傳統醫藥研究所教授蔡東湖和研究生楊淩、林怡馨，以及國家中醫藥研究所研究員林麗純、英國劍橋大學教授合作，經由動物實驗發現，瑞德西韋雖無法通過胎盤屏障，但投藥後在動物體內分解的代謝物，可在羊水、胎兒、胎盤中測得。

研究團隊透過自行研發的微透析探針，在懷孕母鼠的血液、胎盤、羊水、胎兒中取樣，並以質譜儀分析藥物代謝濃度，發現母體血液中的藥物代謝物，約71%會到達羊水、46%會到達胎兒、35%會到達胎盤，這項藥物動力學研究對懷孕婦女的臨床用藥彌足珍貴。

蔡東湖表示，瑞德西韋是現階段治療COVID-19的重要藥物，但藥物本身及其代謝物能否通過胎盤屏障及藥物動力學尚未完全清楚，以至於影響孕婦染疫後的用藥；瞭解藥物在體內的代謝過程，是決定臨床用藥的重要依據，研究證實藥效可到達胎兒，不過仍需更多藥理與毒理試驗。（編輯：張雅淨）1110606