農委會設置零飢餓專線 擴大老人供餐及公益便當

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會攜手產學界今天宣布推動「零飢餓」，45處綠色照顧社區、69處農漁會綠色照顧站將擴大長者及弱勢供餐，13日起雙北50處幸福元氣站日供1000份60元平價便當、週供1500份公益便當。

農委會今天召開「推動零飢餓」記者會，由主委陳吉仲以及信義企業集團創辦人周俊吉、台灣海洋保育與漁業永續基金會報行長林愛龍、農村綠色照顧社區代表苗栗縣後龍鎮水尾社區梁清文里長等人，做出以上發布，相關資訊可撥打農委會諮詢專線02-4499595。

陳吉仲表示，雖然幕僚不希望，但他還是要說，「期望全台灣任何一個挨餓者打零飢餓專線，就可以解決（饑餓問題）。」

台灣海洋保育與漁業永續基金會補充，平價、公益便當將於13日啟動。其中單價新台幣60元的平價便當銷售點包含弱勢團體庇護工場10處、校園餐廳5處、家樂福量販店雙北31處，每天共銷售1000份，可現場購買或在前日上網搜尋「幸福食材網」預訂1份，推餐時段為每週一到五的午餐。

公益便當是每週一到日的午餐及晚餐供應，供餐處包含弱勢團體庇護工場2處、家樂福量販店31處、台中鐵路餐廳4處，每週可供應1500份。社福團體3天前上「幸福食材網」，每餐可申請10到30份。

以上供餐食材由農委會漁業署協助提供價格實惠的鯖魚，農糧署提供產銷履歷國產米、蔬菜，以及畜牧處媒合使用非籠飼雞蛋製成。

此外，農委會水保局原本就在偏鄉（海線）設置45處綠色照顧社區，執行綠飲食、綠療癒、綠陪伴、綠場域四大任務，其中綠飲食運用在地食材給社區老人送餐，將逐步擴大服務，讓無此服務周邊社區老人也獲供餐。另69處農漁會綠色照顧站也會擴大既有老人供餐服務。

農委會主委陳吉仲說，以上便當、老人供餐規模每天可達數以萬計，在糧價高漲當下協助經濟吃緊、弱勢族群用餐，藉此落實聯合國永續發展第二個目標的SDGs2零飢餓，並實現食農教育法第9條，有關推動友善農業及食品產業，讓全體國民取得價格穩定、安全、營養且足夠的糧食目標。

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此外，6月6日啟動22處農會直銷站設惜食專區，台北市希望廣場週一到四上午也會有即期農產捐贈活動推出，以及50處幸福元氣站8月15日起平日展售惜食等。8月將設置「零飢餓專戶」，提供企業、個人食材認購及捐贈，提供社福團體、經濟弱勢者食材暖暖包。

陳吉仲重申，以上零飢餓的推動，是透過擴大服務填溫飽、響應惜食穩食糧、公私協力來關懷三大策略執行。（編輯：陳清芳）1110606