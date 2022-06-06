更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難
首頁 / 生活

產地面積增加又遇疫情 屏東高樹芋頭價格腰斬

2022/6/6 14:44（6/6 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣高樹鄉芋頭進入盛產期，受到疫情、產地面積增加與氣候影響，收購盤商減少，價格攔腰斬。（廖榮長提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
屏東縣高樹鄉芋頭進入盛產期，受到疫情、產地面積增加與氣候影響，收購盤商減少，價格攔腰斬。（廖榮長提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東高樹鄉芋頭進入盛產期，今年受到疫情、產地面積增加與氣候影響，收購盤商減少，價格腰斬，民進黨立委鍾佳濱今天到場了解，並表示農糧署媒合芋頭加工廠商收購。

屏東高樹鄉芋頭去年種植面積約396公頃，因為價格高，導致今年種植面積增加到約500公頃，生產面積增加，又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響買氣，價格比去年大幅降低，盤商收購意願也不如去年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鍾佳濱上週接到前高樹鄉公所秘書廖榮長反映後，今天前往高樹鄉與芋農座談，鍾佳濱在會中表示，農糧署媒合芋頭加工廠商收購，未來將協助農民成立產銷班，並持續與農糧署溝通，協調台灣各地產期、建立地方品牌，避免類似狀況再度發生。

一名芋農說，去年每台斤產地價高達30多元，今年只剩15元左右，售價腰斬，肥料、農藥、紙箱等生產資材與人力工資卻不斷上漲，根本不敷成本。還有芋農表示，芋頭採收過後，很快就會過熟，一不小心，「上品芋」就會因為置放時間過長而變「下品芋」，因此相當著急。（編輯：謝雅竹）1110606

民進黨立委鍾佳濱（中）接獲反映今年屏東縣高樹鄉芋頭產地面積增加，又遇到疫情影響買氣，價格比去年低，收購盤商減少，他6日到高樹鄉與芋農座談，將協助農民成立產銷班，並持續與農糧署溝通，協調台灣各地產期、建立地方品牌，避免類似狀況再度發生。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
民進黨立委鍾佳濱（中）接獲反映今年屏東縣高樹鄉芋頭產地面積增加，又遇到疫情影響買氣，價格比去年低，收購盤商減少，他6日到高樹鄉與芋農座談，將協助農民成立產銷班，並持續與農糧署溝通，協調台灣各地產期、建立地方品牌，避免類似狀況再度發生。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族