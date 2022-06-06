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早安世界》第1劑疫苗涵蓋率達9成 陳時中預估疫情6/10反轉

2022/6/6 07:14（6/6 07:59 更新）
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台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%，針對中南部疫情升溫，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。圖為家長在台北市自由廣場兒童大型接種站用手機記錄孩子接種的情形。中央社記者郭日曉攝　111年6月5日
台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%，針對中南部疫情升溫，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。圖為家長在台北市自由廣場兒童大型接種站用手機記錄孩子接種的情形。中央社記者郭日曉攝　111年6月5日
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今晨最新

陳時中預估疫情6/10反轉 將與殯葬業者商討確診死者火化議題

國內5日新增6萬2080例COVID-19本土病例，新增中重症252例，其中死亡124人，數據皆呈下降趨勢，另境外移入增30例。台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，現在新增病例及死亡數仍在高原期，但預估疫情在10日將出現反轉。鑑於中南部疫情升溫，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。此外，針對確診死亡個案是否應於24小時內火化的爭議，陳時中重申這項規範從未變過，重點在於家人想見病故親屬最後一面，將儘速找殯葬業協商。（看完整報導

鋒面今起接近影響至14日 台灣今年最長一波梅雨

中央氣象局預測，花東縱谷6日仍有36度以上高溫，但梅雨鋒面接近，西半部易有雷陣雨，7、8日有豪雨，氣溫隨之下降，10日起鋒面北移，中部以北仍要防局部大雨。氣象專家吳德榮表示，預估鋒面一直到14日都在台灣附近徘徊，是今年梅雨季影響最久的一波。（看完整報導

義大利國際羽球賽摘雙冠 台灣收下隊史首金

在2022義大利國際羽球系列賽5日的總決賽中，台灣隊勇奪2金1銀1銅。台灣選手過去從未在此賽事奪冠，這次卻一舉奪得兩座冠軍。教練蔡佳欣告訴中央社說，選手狀態不錯，對於高溫狀態下出賽有經驗。（看完整報導

染疫康復3個月內陪探病免篩檢 二次確診擬提前解隔離

台灣COVID-19確診病例已超過240萬，疫情指揮中心5日公布，已發文提醒醫療院所修改陪探病篩檢規定，康復者3個月內陪病可以免篩檢，另外，指揮中心在研擬二次確診者提前解隔離等相關流程。指揮官陳時中樂觀預估端午假期不會影響國內疫情，入境旅客檢疫縮短為3+4的可能性最高。（看完整報導

美韓聯合軍演剛結束 北韓一口氣發射8枚彈道飛彈

南韓合同參謀本部表示，北韓5日從平壤順安一帶發射8枚短程彈道飛彈，軍方正在分析相關數據，總統辦公室也立即召開國家安全保障會議（NSC）。日媒研判，由於美國與南韓才剛實施投入航空母艦參與的聯合演習，北韓試射除對抗美韓外，可能也有強烈牽制日美韓合作的意圖。（看完整報導

巡邏機南海遭共機近距離騷擾 澳洲斥危險行為表達關切

澳洲國防部5日指出，中國一架殲-16戰鬥機5月26日攔截澳洲空軍一架P-8「海神式」巡邏機，中國戰機近距離飛至P-8前方並釋放干擾絲。澳洲政府已向北京表達關切。（看完整報導

岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會 雙邊會談成焦點

日本首相岸田文雄與5月才就任的韓國總統尹錫悅都考慮出席6月底在西班牙馬德里召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，兩人是否舉行雙邊會談成為焦點。上一次日韓領袖面對面會談是2019年12月，當時是日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。這次，北約邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太地區夥伴國出席北約峰會，4國領袖都有可能出席。（看完整報導

基輔數起爆炸一傷 北頓內茨克巷戰持續

烏克蘭首都基輔5日早上空襲警報響起，幾起爆炸震撼了基輔，這是基輔平靜約一個月之後首次遭到俄軍攻擊。俄烏戰火目前主要集中在東部的頓巴斯地區，澤倫斯基在他每天例行的談話中說，頓巴斯盧甘斯克州主要城市北頓內茨克的巷戰仍在持續，情勢仍極其艱困。他表示，俄羅斯部隊重點攻擊烏東頓巴斯地區的城市，這些城市不斷遭到空襲、砲火和飛彈襲擊，但烏克蘭軍隊仍堅守陣地。（看完整報導

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

家住台北市萬華區的28歲青年姚冠均放下自己的咖啡批發生意，冒險支援烏克蘭部隊作戰，他在基輔接受中央社訪問時表示，跟烏克蘭遭到俄軍入侵一樣，台灣也可能遭到中國武力進犯，他以國際志願者身分到烏克蘭前線，盼的是台灣萬一遭到攻擊，也能獲得友軍馳援。他說：「希望人家幫助我們之前，我們能夠提供人家什麼幫助？」（看完整報導

外交官龐維德揭法國人300年前對台灣人印象：叛逆、懂得捍衛價值

曾任歐盟駐台辦事處代表的法國作家龐維德4日在台北國際書展以「穿越福爾摩沙」為題，與作家陳耀昌對談，他表示，台灣人300年前就有叛逆傳統，常與統治者發生衝突，但法國人認為「叛逆」是展現民主、自由的行為。（看完整報導

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