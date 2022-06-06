早安世界》第1劑疫苗涵蓋率達9成 陳時中預估疫情6/10反轉
陳時中預估疫情6/10反轉 將與殯葬業者商討確診死者火化議題
國內5日新增6萬2080例COVID-19本土病例，新增中重症252例，其中死亡124人，數據皆呈下降趨勢，另境外移入增30例。台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，現在新增病例及死亡數仍在高原期，但預估疫情在10日將出現反轉。鑑於中南部疫情升溫，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。此外，針對確診死亡個案是否應於24小時內火化的爭議，陳時中重申這項規範從未變過，重點在於家人想見病故親屬最後一面，將儘速找殯葬業協商。（看完整報導）
鋒面今起接近影響至14日 台灣今年最長一波梅雨
中央氣象局預測，花東縱谷6日仍有36度以上高溫，但梅雨鋒面接近，西半部易有雷陣雨，7、8日有豪雨，氣溫隨之下降，10日起鋒面北移，中部以北仍要防局部大雨。氣象專家吳德榮表示，預估鋒面一直到14日都在台灣附近徘徊，是今年梅雨季影響最久的一波。（看完整報導）
義大利國際羽球賽摘雙冠 台灣收下隊史首金
在2022義大利國際羽球系列賽5日的總決賽中，台灣隊勇奪2金1銀1銅。台灣選手過去從未在此賽事奪冠，這次卻一舉奪得兩座冠軍。教練蔡佳欣告訴中央社說，選手狀態不錯，對於高溫狀態下出賽有經驗。（看完整報導）
染疫康復3個月內陪探病免篩檢 二次確診擬提前解隔離
台灣COVID-19確診病例已超過240萬，疫情指揮中心5日公布，已發文提醒醫療院所修改陪探病篩檢規定，康復者3個月內陪病可以免篩檢，另外，指揮中心在研擬二次確診者提前解隔離等相關流程。指揮官陳時中樂觀預估端午假期不會影響國內疫情，入境旅客檢疫縮短為3+4的可能性最高。（看完整報導）
美韓聯合軍演剛結束 北韓一口氣發射8枚彈道飛彈
南韓合同參謀本部表示，北韓5日從平壤順安一帶發射8枚短程彈道飛彈，軍方正在分析相關數據，總統辦公室也立即召開國家安全保障會議（NSC）。日媒研判，由於美國與南韓才剛實施投入航空母艦參與的聯合演習，北韓試射除對抗美韓外，可能也有強烈牽制日美韓合作的意圖。（看完整報導）
巡邏機南海遭共機近距離騷擾 澳洲斥危險行為表達關切
澳洲國防部5日指出，中國一架殲-16戰鬥機5月26日攔截澳洲空軍一架P-8「海神式」巡邏機，中國戰機近距離飛至P-8前方並釋放干擾絲。澳洲政府已向北京表達關切。（看完整報導）
岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會 雙邊會談成焦點
日本首相岸田文雄與5月才就任的韓國總統尹錫悅都考慮出席6月底在西班牙馬德里召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，兩人是否舉行雙邊會談成為焦點。上一次日韓領袖面對面會談是2019年12月，當時是日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。這次，北約邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太地區夥伴國出席北約峰會，4國領袖都有可能出席。（看完整報導）
基輔數起爆炸一傷 北頓內茨克巷戰持續
烏克蘭首都基輔5日早上空襲警報響起，幾起爆炸震撼了基輔，這是基輔平靜約一個月之後首次遭到俄軍攻擊。俄烏戰火目前主要集中在東部的頓巴斯地區，澤倫斯基在他每天例行的談話中說，頓巴斯盧甘斯克州主要城市北頓內茨克的巷戰仍在持續，情勢仍極其艱困。他表示，俄羅斯部隊重點攻擊烏東頓巴斯地區的城市，這些城市不斷遭到空襲、砲火和飛彈襲擊，但烏克蘭軍隊仍堅守陣地。（看完整報導）
專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
家住台北市萬華區的28歲青年姚冠均放下自己的咖啡批發生意，冒險支援烏克蘭部隊作戰，他在基輔接受中央社訪問時表示，跟烏克蘭遭到俄軍入侵一樣，台灣也可能遭到中國武力進犯，他以國際志願者身分到烏克蘭前線，盼的是台灣萬一遭到攻擊，也能獲得友軍馳援。他說：「希望人家幫助我們之前，我們能夠提供人家什麼幫助？」（看完整報導）
外交官龐維德揭法國人300年前對台灣人印象：叛逆、懂得捍衛價值
曾任歐盟駐台辦事處代表的法國作家龐維德4日在台北國際書展以「穿越福爾摩沙」為題，與作家陳耀昌對談，他表示，台灣人300年前就有叛逆傳統，常與統治者發生衝突，但法國人認為「叛逆」是展現民主、自由的行為。（看完整報導）
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