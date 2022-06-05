陳時中：確診火化規範未變 協商如何讓家屬見最後一面

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（中央社記者陳婕翎、張雄風台北5日電）確診死亡個案火化爭議，指揮中心指揮官陳時中今天重申，規範未變過，即使同列第五類，不同傳染病有不一樣處理，議題重點是家人想見最後一面，將儘速找殯葬業協商。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項 第五類傳染病 法定傳染病小百科 依傳染病防治法第3條，傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度，由高至低分為5類：

第一類：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等

第二類：白喉、傷寒、登革熱等

第三類：百日咳、破傷風、日本腦炎等

第四類：前三款以外，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病或症候群

第五類：指前四款以外，經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依傳染病防治法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如新型A型流感、伊波拉病毒、裂谷熱、黃熱病等 看更多 關閉 ，無24小時內入殮並火化要求。

國民黨團今天在立法院舉行記者會，認為遺體倉促火化，讓許多家屬無法見親人最後一面，更指出指揮中心副指揮官陳宗彥去年6月8日曾提及，殯葬業者做好防護降低風險，遺體24小時內火化。指揮中心前後有二種講法，才會讓業者批評朝令夕改，無法執行。

對此，陳時中下午在疫情記者會中重申，自COVID-19列入第五類法定傳染病後，指揮中心對於確診屍體火化說法都是一樣的，過去到現在都是一樣的態度，確診遺體火化議題去年5月26日發生過同樣爭議，當初也有行文說明。

事實上，COVID-19疫情爆發兩年半以來，火化議題已多次被討論，甚至早在國內首例死亡個案遺體火化處理，就已被質疑遺體未在24小時內火化。當初在「疫情報導」第38卷第3期「首例死亡個案遺體火化處理報告」已說明，這名個案109年2月15日死亡，2月17日中午火化，是符合法定要求。

今年火化議題再次釀風波，陳時中認為，相關抨擊是「沒有把重點弄對」，重點是家屬想見最後一面，但指揮中心去年6月8日已經講得很清楚，遺體裝入屍袋、雙層密封後就不能打開，等到家屬要看，擔心有病毒的氣體外洩，當初制定相關規定，顧及殯葬業擔心風險。

針對外界要求指揮中心重新規定清楚火化時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴，陳時中說，COVID-19病毒已出現2年多，專家對這個新興病毒了解更多，將儘速找殯葬業協商，找出保障業者安全，同時滿足家屬見最後一面的方法，達到兩全其美。（編輯：管中維）1110605