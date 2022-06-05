確診遺體火化時間 國民黨團要求制定標準

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（中央社記者王承中台北5日電）確診死亡遺體火化時間引發討論，國民黨團總召曾銘宗今天表示，遺體倉促火化，讓許多家屬無法見親人最後一面。要求指揮中心重新規定清楚火化時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴。

確診死亡遺體火化時間引發討論，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲等人今天在立法院召開記者會，要求衛福部必須對外說清楚。

曾銘宗表示，中央疫情指揮中心規定遺體火化的時間規定不清楚，引發「火化之亂」。衛福部長陳時中日前表示，現行規定「新冠肺炎確診死亡須於24小時內通報，遺體須盡快火化，並未規定須於24小時內火化」，已引發重大爭議。

曾銘宗指出，指揮中心副指揮官陳宗彥早於去年6月8日表示，「殯葬業者做好防護降低風險，遺體24小時內火化。」顯然一個指揮中心前後有二種講法，陳時中打臉陳宗彥，難怪殯葬業者批評朝令夕改，無法執行。

曾銘宗表示，過去兩年半來，實務操作上引發最大爭議的是遺體倉促火化，家屬無從做好後事準備，送家人最後一程，甚至造成許多家屬無法見親人最後一面，留下終生遺憾。

他指出，國民黨團對「火化之亂」表達譴責，並要求指揮中心重新規定清楚，遺體火化的時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴。

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與會的副書記長鄭正鈐指出，衛福部在109年就已公告將COVID-19歸為第五類傳染病，對於遺體處置須在24小時內火化，指揮中心也在同年2月23日發函給中華民國醫師公會聯合會，要求必須依傳染病防治法規定「遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化」，為何現在突然改變作法？陳時中依舊沒說清楚，之前所公告的公函，是否還算數。

副書記長洪孟楷表示，101年衛福部官網上公告「第五類傳染病必須在24小時內入殮或火化」，民進黨政府在這5年來有做過修正、修訂公告嗎？不是該以當初的公告為準嗎？民進黨政府把規定訂清楚有這麼困難嗎？現在又說不需要24小時火化，讓家屬、業者無所適從。（編輯：翟思嘉）1110605