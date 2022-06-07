過勞驗檢體遭扣防疫獎勵 北市聯醫工會盼維原比例

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台北市立聯合醫院企業工會7日偕近30名聯醫基層醫檢師到台北市議會前召開記者會，高喊「檢體無上限，獎勵被設限，付出增幾倍，獎勵砍幾倍」口號，抗議聯醫苛扣醫檢師防疫獎勵金。中央社記者黃麗芸攝 111年6月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）中央針對協助疫情檢體檢驗的醫檢師有發放獎勵金，但北市聯醫工會今天痛批院方未經溝通就片面降低獎勵金分配比例，且另訂領取上限，訴求應維持原有獎勵分配。

台北市立聯合醫院企業工會今天偕近30名聯醫基層醫檢師到台北市議會前召開記者會，眾人高喊「檢體無上限，獎勵被設限，付出增幾倍，獎勵砍幾倍」口號，抗議聯醫苛扣醫檢師防疫獎勵金。

聯醫工會理事長郭蕢瑩表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間都是靠醫檢師們的努力，民眾的核酸檢驗（PCR）採檢結果才能迅速拿到手。

郭蕢瑩指出，原本依據衛福部「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」規定，公費PCR檢驗費用每件至少應有新台幣1000元分配給檢驗相關人員，如今卻變得模模糊糊、不清不楚。

吳姓女醫檢師說明，聯醫高層今年3月21日和檢驗科主管們針對上述獎勵金分配開會討論獲共識，檢驗獎勵7成分配給醫檢師、3成分配給其他人員，隨後也於4月發放去年1至7月的檢驗獎勵；院方僅隔數日逕自召開閉門會議，擬變更去年8至12月的檢驗分配比例，改為醫檢師5成且設每月獎勵金額上限，院方會再另抽成留存預備金。

她認為，院方此舉完全不尊重醫檢師，也沒有任何機會可以表達相關意見，院方雖稱設獎勵上限（每月新台幣22萬元）是要「避免醫檢師過勞」，但去年檢驗工作和過勞加班都已是既定事實，希望獎勵金可以公平、合理分配，不應挪為他用。

另1名郭姓男醫檢師也表示，許多醫檢師在疫情忙碌期間，經常是早上8時上班至晚間10時、12時下班，加上今年疫情擴大，許多同事確診、重病或是離職，都讓工作量增加不少，自己去年1至7月領約120萬元獎勵金，但坦言真的是過勞拿命換來的錢。

無黨籍台北市議員邱威傑表示，去年下半年就開始處理此問題，疫情爆發後，醫檢師們經常超時加班，中央補助金額早已發到各縣市，聯醫還一直修改比例且挪為他用，絕非合理、公平情形。

社民黨台北市議員苗博雅表示，北市聯醫此舉對防疫英雄醫檢師們是言而無信，去年一整年過量檢驗工作，拖延協商已經明顯吃虧，加上今年疫情擴大，現在還一再打折扣，是欺人太甚。

工會成員隨後攜帶上百份「還我醫檢獎勵」醫檢師連署書，在議員們陪同下和台北市政府、衛生局與北市聯醫展開協商，訴求希望維持原有獎勵分配方式。（編輯：張銘坤）1110607