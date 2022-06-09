世界百大入侵種海蟾蜍 6/14前未登記最高罰5萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）林務局今天表示，為保護生態、人畜安全，4月15日起各縣市啟動為期2個月的世界百大入侵種「海蟾蜍」登記作業，6月14日截止，提醒飼主把握，逾期罰1萬到5萬元罰鍰，並沒入。

農委會林務局今天發布以上新聞呼籲海蟾蜍持有者把握最後登記期限，在6月14日前攜帶相關申請書表及證明文件（飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件），向飼養所在地直轄市、縣（市）主管機關登記，才可以繼續飼養。

林務局並說，逾期沒有登記備查，可依「野生動物保育法」第51條處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並沒入該個體；有辦理登記需求的飼主，可至「林務局自然保育網/下載專區/申請書表」中下載登記申請書。

民眾若發現有人違法飼養公告之有害入侵種海蟾蜍、綠鬣蜥時，可向各縣市主管機關檢舉。被查獲隨意棄養、放生，將違法野保法第32條，依同法第46條開罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，導致生態遭破壞時，可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

為何要管理海蟾蜍，林務局說，海蟾蜍會捕食小型野生動物，肉食性動物如果誤食具毒腺的海蟾蜍也會中毒死亡，一旦逸出野外將對本土生態構成威脅。

因此農委會於4月7日將世界百大入侵種「海蟾蜍」公告列為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，即禁止私下繁殖、買賣，民眾於公告前飼養的個體，必須依「野保法」辦理登記，藉由納管後定期查核，降低棄養、放生危害生態的風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林務局還說，農委會也委請經濟部於今年5月19日公告修正的「限制輸入貨品表」，將海蟾蜍列為管制輸入清單的8478種外來野生動物之一，從源頭阻絕入侵。

另外，去年11月被發現疑似棄養、放生而大量繁殖，入侵南投草屯的海蟾蜍野生族群；林務局說，已結合農委會特有生物研究保育中心、台灣兩棲類動物保育協會及南投縣政府啟動移除，目前移除超過1800餘隻，當地民眾也因擔憂自家毛小孩誤舔海蟾蜍中毒，人畜安全都受威脅，紛紛協助通報或移除，入侵狀況也因此獲得有效控制。（編輯：陳政偉）1110609