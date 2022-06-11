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台灣首府大學列入專輔 將送私校退審會討論

2022/6/11 20:27
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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣首府大學董事會因無法在期限內籌足資金，教育部今天證實，已列入專案輔導學校，後續將依「退場條例」，送私校退場審議會討論。

位於台南市的台灣首府大學（台首大），日前傳出擬向教育部申請111學年起停止各學制招生，學生組成自救會在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。董事會後續發表聲明，強調會盡量兼顧學生受教權及教職員工權益。

教育部6月1日向媒體證實，台首大董事會因無法於5月底期限內籌足資金，將列入專案輔導學校。教育部今天再以文字回應媒體，證實台首大已列為專輔。

「私立高級中等以上學校退場條例」於5月底公布後，教育部依法須召開私校退場審議會，重新認定或免除之前已列入專輔的學校名單。

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教育部目前正擬訂「私立高級中等以上學校退場審議會設置辦法」、「專案輔導學校認定辦法」兩部子法草案。完備法制程序後，預計8月召開退審會，並依會議結論公布專輔學校名單。

依照退場條例，專案輔導學校的改善期限由原先3年改為2年，期限內沒有完成改制、與他校合併、改辦為其他教育文化或社會福利事業，學校就須停辦並走向解散清算，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地縣市政府。（編輯：卞金峰）1110611

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