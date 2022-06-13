看護難找8成民眾願調保費 支持住院看護納健保

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（中央社記者陳婕翎、實習記者林承鴻台北13日電）據家總調查，約8成受訪者有家人住院需照顧經驗，看護難找、花費負擔大、照顧品質良莠不一，8成民眾願調保費，支持住院看護納健保，家總強調住院看護改革已刻不容緩。

中華民國家庭照顧者關懷總會等6個民間團體今天舉行線上記者會，呼籲健保會今年通過住院整合照護計畫，將住院看護支出納入健保給付，並邀請個人及團體加入網路連署。

衛福部照護司根據108年健保資料推估，國人一年住院約353.3萬件，以每天約2400元聘僱看護費推估，目前每年住院看護支出高達787億元。

家總公布「國人住院陪病經驗調查」，結果發現，有8成3的民眾有照顧住院家人經驗。其中有76.4%由一名或幾名家人輪流照顧，23.6%聘用看護。疫情爆發後，覺得看護難找的受訪者比例高達65.7%。

針對住院照顧對個人工作及生活的影響，65.2%的受訪者在家人住院期間有全職或兼職工作，尤其59歲以下近9成都有工作。在這些人當中，約8成表示住院照顧影響到工作，最多的情況是請假照顧家人以及減少工時或換工作，更有8成受訪者表示對如何照顧好病人感到困難或焦慮。

雖有47.2%受訪者認同住院陪病是一種孝順的表現，不應該假手他人，但行動上還是傾向支持政府介入。有85.6%認同住院看護應由專業人員負責。有81%的受訪者願意增加健保保費推動「住院看護納健保」。

至於能接受每月增加多少保費，100元以下、101至150元及151至200元，3個區間加起來有近7成受訪者能接受。

國立中正大學社會福利系教授鄭清霞指出，住院看護納檢保給付計畫158.7億元預算，以效能較高的人力配置降低成本，提高人力品質，將相關風險透過社會保險共同承擔，換算下來每人每年約增加683元健保保費，就可獲得專業的全日住院照顧。

家總理事長郭慈安表示，近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房每日補助照服員薪資達5000元，一定會對未來看護喊價造成影響，強調改革不能再等。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，疫情激化了國人長期隱忍的住院看護難題，其中照顧者及看護很多都是女性。隨著少子女化，家屬不一定有能力照顧，預設「有家人會處理」已不切實際。

覃玉蓉建議，衛福部全面盤點照服員的勞動條件，鼓勵醫院自聘看護，避免仲介或服務員流動影響穩定性。另外住院看護納健保的試辦計畫，需要有系統性的回饋機制，以確實檢視成效。

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台灣失智症協會社工組長陳筠靜表示，失智者對住院陌生環境適應困難，非常需要熟悉醫療環境且訓練良好的看護協助照顧。相信計畫通過後，能降低照顧者獨自面對申請看護的複雜資訊，也能降低家屬壓力讓他們能有餘力規劃後續返家照顧計畫。

家總秘書長陳景寧呼籲，個人及團體加入網路連署，儘速推動住院看護納入健保給付，希望住院整合照護計畫能通過今年度健保會審查。（編輯：李亨山）1110613