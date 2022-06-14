早安世界》入境首見BA.4、BA.5變異株 指揮中心籲打疫苗持續群體免疫
入境首見BA.4、BA.5變異株 指揮中心籲打疫苗持續群體免疫
中央流行疫情指揮中心13日公布，台灣首度在境外移入個案定序檢出Omicron新變種，分別為1例BA.4及4例BA.5，皆在邊境攔阻，對社區影響較小。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，初步研究顯示，BA.4和BA.5約增加20%到30%傳播力，目前流行態勢還是BA.2，但仍需嚴密監測並提高各劑疫苗接種率，持續群體免疫效果。（看完整報導）
北市4國小18日、25日施打兒童疫苗 第2劑間隔將縮短為4週
台北市教育局13日表示，內湖、西門、景美及文化國小在18日及25日開設接種站，提供莫德納及輝瑞兒童疫苗，有意願讓子女接種的家長可填寫調查表登記。兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬施打第2劑，疫情指揮中心表示，輝瑞兒童疫苗還有110萬劑將於近日到貨，家長不需擔心沒有疫苗可打。（看完整報導）
立陶宛經濟部：今年秋天在台灣設貿易辦事處
財政部長蘇建榮12日設宴接待率訪團來台的立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜，雙方在席間的討論聚焦在稅務金融合作進度。科技部政務次長林敏聰則在13日會見立陶宛訪團，就新創產業與半導體人才培育交換意見。聶琉嫻娜表示，盼與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。路透13日引述立陶宛經創部的說法報導說，立陶宛將於今年秋天在台灣開設貿易辦事處。（看完整報導）
美國升息在即 台股大跌近400點、新台幣重貶收29.742元創3週新低
美國5月消費者物價指數攀上近40年新高，造成美股重挫也波及亞股，台股13日終場大跌389.14點，力守萬六整數關卡；新台幣兌美元匯率收在29.742元，貶1.58角，連續第8個交易日貶值，來到逾3週低點。日本東京股市重挫逾3%，日圓兌美元匯率午盤也一度貶至1998年以來低點。（看完整報導）
法國會大選首輪馬克宏聯盟險勝 正式結果20日分曉
法國總統馬克宏的中間派聯盟在12日的國民議會選舉首輪投票中，以極些微差距勝過由梅蘭雄領軍的左翼聯盟。不過，在下週末的第二輪投票中，中間派聯盟可能會擴大領先優勢。根據法國民調機構Elabe預測，馬克宏的同在聯盟將在第二輪投票拿下260到300個國會席次，而拿下289席就取得絕對多數，左翼聯盟則估計將獲得170到220個席次，比2017年的前一次選舉大幅增加。（看完整報導）
美兩黨參議員達成控槍協議 紐時：打破國會無作為重要一步
美國參議院兩黨協商議員12日宣布就一套範圍較窄的槍枝管制達成協議，在兩黨各半的參院有過關可能。參院版內容遠不如眾院版，卻是打破國會長年在槍枝管制上沒有作為的重要一步。法案內容包括針對21歲以下購槍者進行更嚴格的背景調查、增加各州資源以防止武器落入有風險者手中，以及查緝非法販賣槍枝等。（看完整報導）
馬來西亞缺工上百萬人 停接訂單傷營收衝擊經濟
馬來西亞針對COVID-19疫情而實施的外籍勞工引進凍結令已於2月解除，不過產業團體、企業和外交官表示，由於政府審批動作緩慢、與印度和孟加拉就勞工權益保障進行的談判曠日持久，目前尚未出現移工顯著回籠的趨勢。數據顯示，馬來西亞缺工達上百萬人，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單、放棄數十億美元營收，使經濟復甦深受威脅。（看完整報導）
魚與熊掌難兼顧 中國官方首次警示疫情過度管控
為了維持物流通暢和經濟成長，中國官方近日通報有3省存在疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題，陸媒指出，這是首次有地方因這類問題被國務院警示通報。北京當局近來三令五申甚至頒布「九不准」，要求不能因貫徹清零政策而損及經濟。儘管如此，中國民航局仍針對5個染疫航班頒布暫停營運的熔斷令，且熔斷的航班量不得用於其他航線。（看完整報導）
港府限外籍英語教師21日前表態效忠 否則不得任用
因管控趨嚴令各方日益擔憂香港能否留住外籍師資之際，港府教育局趕在特首李家超就任前，下令限時公立學校外籍英語教師宣誓效忠香港、向港府負責，凡是因「疏忽、拒絕或未能」簽署效忠宣言，將終止聘雇合約。（看完整報導）
烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘穿迷彩褲完成終身大事
烏克蘭軍隊13日在東部前線戰鬥中休息片刻，為兩對情侶舉行婚禮。法新社記者說，婚禮期間可聽到空襲警報響起3次，還說其中一名新娘穿著迷彩褲完成終身大事。23歲新娘柳塔解釋為何決定結婚時說：「戰爭就是戰爭，但日子還是要過下去。」她的丈夫米哈爾丘克則表示：「這不是倉促決定。重要的是我們彼此相愛，我們想要在一起。」（看完整報導）
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