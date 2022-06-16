不受疫情阻斷 農航所開放線上參訪延續熱潮

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）林務局農林航空測量所今天表示，農航所開放實體參訪活動向來受歡迎，每月預約都額滿，未免受疫情影響中斷，開放線上參訪，可上「農航所官網/訊息專區/公告/業務公告」申請。

農航所今天發布新聞，做出以上表示，並提供申請表單頁面連結為https://www.afasi.gov.tw/0000232。參訪課程包含空中出任務、如果空照影像會說話、無人機飛手比一比、製圖老航家，以及空照圖幫幫忙。

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申請資格為以政府機關、學校及民間團體為主，倘有陸籍人士須註明身分；須在參訪1個月前檢具公文提出申請，農航所會依據參訪目的設計課程內容；參訪人數每次限100人，經由視訊媒體進行；每次參訪以90分鐘為原則，每月不超過2場次。

農航所重申，透過參訪課程，將可了解航拍人員在飛機上執行空拍任務方式，且能一窺影像產製過程、影像如何進行立體判釋，以及無人機搭載熱感儀技術協助多元生態調查，例如消失中的保育類野生動物台灣石虎與入侵全台的綠鬣蜥等主題，內容相當豐富。（編輯：陳政偉）1110616