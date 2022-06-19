陳時中20日解隔離 無需快篩陰即可主持記者會

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，將於明天凌晨解除隔離，代理發言人羅一鈞表示，陳時中是否主持明天下午2時疫情記者會，視身體狀況而定，無需快篩陰即可出席。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診，進行居家照護中，由副指揮官陳宗彥代職，其4名接觸者社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組長石崇良、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也陸續使用家用快篩試劑檢驗陽性。

羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，陳時中即將完成7天的居家照護，預計將於明天凌晨解除隔離，能否如期主持下午2時的例行疫情記者會，需要觀察身體狀況而定，若健康狀況穩定，陳時中無需快篩陰性，即可出席記者會。

陳時中有吸菸史、過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲等，均符合重症危險因子的高風險患者，健康狀況備受關注。陳時中近期曾親自透露，他發燒3天，目前已退燒，只是仍有咳嗽症狀，甚至咳起來骨頭會痛，按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」。

針對COVID-19口服抗病毒藥物，昨天共開立4976人份，其中輝瑞「倍拉維」共4236人份、默沙東「莫納皮拉韋」740人份，今年以來累計開立約25萬1252人份，包括共20萬2993人份倍拉維、4萬8259人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬4137床、空床數6908床、空床率48.9%，其中台北區空床率54.8%、北區58.5%、中區42.4%、南區32%、高屏區49.6%、東區50.1%。

另外，55家集中檢疫所共8131床、空床數4774床、空床率58.7%；48家地方加強型防疫旅館共4533床、空床數2146床、空床率47.3%。（編輯：張雅淨）1110619